Министерство образования опубликовало расписание каникул на следующий учебный год.
В 2022/2023 учебном году устанавливаются каникулы:
- осенние — 9 дней с 30 октября 2022 года по 7 ноября 2022 года;
- зимние — 15 дней с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;
- весенние — 8 дней с 26 марта 2023 года по 2 апреля 2023 года;
- летние — 92 дня с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года, для учащихся 9-х классов — 81 день с 12 июня 2023 года по 31 августа 2023 года.
Для учащихся I-II классов — дополнительные каникулы с 20 февраля 2023 года по 26 февраля 2023 года.
В этом учебном году:
- занятия завершаются 31 мая;
- с 1 по 9 июня у 9-х и 11-х классов экзамены;
- у 10-х классов в июне пятидневные учебно-полевые сборы и медицинская практика.