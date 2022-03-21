Министерство образования опубликовало расписание каникул на следующий учебный год.

В 2022/2023 учебном году устанавливаются каникулы:

осенние — 9 дней с 30 октября 2022 года по 7 ноября 2022 года;

— 9 дней с 30 октября 2022 года по 7 ноября 2022 года; зимние — 15 дней с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;

— 15 дней с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года; весенние — 8 дней с 26 марта 2023 года по 2 апреля 2023 года;

— 8 дней с 26 марта 2023 года по 2 апреля 2023 года; летние — 92 дня с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года, для учащихся 9-х классов — 81 день с 12 июня 2023 года по 31 августа 2023 года.

Для учащихся I-II классов — дополнительные каникулы с 20 февраля 2023 года по 26 февраля 2023 года.

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В этом учебном году: