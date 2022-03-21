Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 14 по 20 марта. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от 🅢🅞🅝🅨🅐 (@mrcl.sonya)

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Публикация от Стаська (@nastena.ivaney92)

 

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Публикация от Максим (@max__kiselev)

 

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Публикация от Kirill (@12k.nehaichik75)

 

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Публикация от Максим Янович (@ianovich.maksim)

 

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Публикация от Анастасия (@tsagoiko_a)

 

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Публикация от МАНИКЮР ПЕДИКЮР РЕСНИЦЫ СЛУЦК (@ot.tenki)

 

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Публикация от Елизавета (@elizaveta_smolenchuk)

 

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Публикация от Jeka_yakut (@jeka_yakut)

 

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Публикация от Iren Parfenchik (@iren_parff)