В Слуцке участились факты грабежей в магазинах. Практически все они связаны с алкоголем, сообщили «Кур’еру» в Слуцком РОСК. Благодаря расторопности продавцов удаётся задержать правонарушителей.

Суммы хищений небольшие — от 5 до 10 рублей, но они подпадают под уголовную статью. Например, 28 февраля в магазине «Копеечка» на улице Социалистической местный житель открыто похитил бутылку настойки, которая стоила 9,13 рубля.

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Заведующая магазином увидела по трансляции с камеры видеонаблюдения, что мужчина украл товар. Она пошла к кассе и попросила вернуть бутылку со спиртным, но случчанин попытался скрыться. Его задержали.

Действия мужчины попали под действие статьи 206 Уголовного кодекса, часть 1 (грабёж). Если бы он остановился и отдал похищенное, то это была бы только попытка совершить мелкое хищение. Она наказывается административным штрафом в размере 10 базовых величин (сейчас это 320 рублей), а не лишением свободы сроком до 4-х лет.