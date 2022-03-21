Все возникающие сегодня трудности, уверен Андрей Фролов, решаемы. «Среди дружественных нам государств — предостаточно тех, кто производит нужные для целлюлозно-бумажной продукции и химикаты, и оборудование, и комплектующие для него. Это и Китай, и Индия, например, не говоря уже о странах ЕАЭС», — пояснил чиновник.