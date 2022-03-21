«Новые известия» обратили внимание на дефицит бумаги в России. Издание отмечает, что в стране не хватает офисной и мелованной бумаги для печати газет, журналов и книг. Власти же заявляют, что «паниковать не стоит — бумага в стране никуда не исчезнет».
Что говорят власти
Президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров России Андрей Фролов заявил агентству «РИА Новости», что дефицита любой бумаги в стране не возникнет.
Он отметил, что лишь американская компания International Paper приостановила производство офисной бумаги в Светогорске. Плюс прекратили импорт бумаги ряд финских и австрийских предприятий. Но все остальные, включая южноафриканскую компанию Mondi Business, работают, как и прежде.
«Ситуация непростая, но точно не безнадёжная, — считает Фролов. — Достаточно сказать, что 40% химикатов, необходимых для выпуска офисной бумаги, мы закупаем в Узбекистане. Её стоимость резко возрастёт лишь в том случае, если цены начнут накручивать производители и ритейл, если будут усугубляться логистические проблемы».
Что говорят издатели
«Сегодня запасы бумаги у российских типографий ещё есть, но их немного. На чём печатать книги через два месяца, пока непонятно», — сказала журналистам радио «Ъ FM» владелица издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман.
По её словам, вот-вот возникнут проблемы с полиграфическим оборудованием. Оно целиком заточено на импортные составляющие. Кроме бумаги, картона, нужен и импортный клей.
Какие могут быть решения
Все возникающие сегодня трудности, уверен Андрей Фролов, решаемы. «Среди дружественных нам государств — предостаточно тех, кто производит нужные для целлюлозно-бумажной продукции и химикаты, и оборудование, и комплектующие для него. Это и Китай, и Индия, например, не говоря уже о странах ЕАЭС», — пояснил чиновник.
Отраслевые игроки надеются, что качество бумаги и услуг будет на европейском уровне. А вот что станет с ценой и не возникнет ли логистических проблем, издатели прогнозировать не берутся. Некоторые предприниматели экспериментируют с мелованной бумагой, произведённой в России.
Правда, пока её объёмы весьма скромные, говорит гендиректор издательской группы «Азбука-Аттикус» Леонид Шкурович.
«Мы активно начинаем пробовать так называемую омелу, российскую мелованную бумагу. Мнения о её качестве расходятся. Как говорят, оно не очень стабильное, плюс производитель так и не может обеспечить те объёмы, которые были нужны рынку, даже с условием поставок европейской бумаги», — объяснил издатель.