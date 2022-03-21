Возможные причины отёков и о чём они говорят. Объясняет нутрициолог

Отёк — симптом, который говорит, что произошло нарушение водно-электролитного баланса, при котором жидкость из сосудов скопилась в межклеточном пространстве или самой клетке.

В основе этот баланс поддерживается за счёт определённого давления и проницаемости сосудистой стенки. Когда баланс нарушен, образуется отёк. Также отёк может иметь воспалительную природу, при которой он абсолютно физиологичен и необходим для устранения воспаления.

Причины отёка:

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Если не брать в расчёт отёки, возникающие из-за укусов насекомых, травм и аллергии, причины могут быть следующие:

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Хроническая сердечная недостаточность, при которой как раз и нарушается давление.

Варикозное расширение вен и в целом проблемы сосудистой системы.

Почечная и печёночная недостаточность. В этом случае отёк формируется из-за больших потерь белка.

Расстройство нервной системы. Повышается проницаемость сосудов.

Гипофункция щитовидной железы. Недостаток гормона приводит к нарушению обменных процессов.

Отравления. Также ведут к изменению проницаемости сосудов.

Алкоголь. Является диуретиком, а при повышенной потере жидкости также нарушается баланс. Сюда же относятся мочегонные лекарства и потеря жидкости во время жары.

Сахар. При повышенном содержании инсулина в крови провоцируется выработка гормонов, которые влияют на водный баланс.

Недостаток воды. Именно он влияет на образование отёков, а не избыток. Люди с отёками боятся пить воду, хотя порой именно это их причина.

Недостаток белка. Часто бывает отёчность по этой причине у беременных и у людей, придерживающихся особой диеты.

Чаще всего у человека сочетаются несколько факторов. Поэтому важно работать с организмом комплексно.

Всегда проще предупредить, чем лечить. А для этого необходимо соблюдать питьевой режим, корректировать питание, заниматься физическими нагрузками.