Возможные причины отёков и о чём они говорят. Объясняет нутрициолог

Отёк — симптом, который говорит, что произошло нарушение водно-электролитного баланса, при котором жидкость из сосудов скопилась в межклеточном пространстве или самой клетке.
В основе этот баланс поддерживается за счёт определённого давления и проницаемости сосудистой стенки. Когда баланс нарушен, образуется отёк. Также отёк может иметь воспалительную природу, при которой он абсолютно физиологичен и необходим для устранения воспаления.
Причины отёка:
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Если не брать в расчёт отёки, возникающие из-за укусов насекомых, травм и аллергии, причины могут быть следующие:
- Хроническая сердечная недостаточность, при которой как раз и нарушается давление.
- Варикозное расширение вен и в целом проблемы сосудистой системы.
- Почечная и печёночная недостаточность. В этом случае отёк формируется из-за больших потерь белка.
- Расстройство нервной системы. Повышается проницаемость сосудов.
- Гипофункция щитовидной железы. Недостаток гормона приводит к нарушению обменных процессов.
- Отравления. Также ведут к изменению проницаемости сосудов.
- Алкоголь. Является диуретиком, а при повышенной потере жидкости также нарушается баланс. Сюда же относятся мочегонные лекарства и потеря жидкости во время жары.
- Сахар. При повышенном содержании инсулина в крови провоцируется выработка гормонов, которые влияют на водный баланс.
- Недостаток воды. Именно он влияет на образование отёков, а не избыток. Люди с отёками боятся пить воду, хотя порой именно это их причина.
- Недостаток белка. Часто бывает отёчность по этой причине у беременных и у людей, придерживающихся особой диеты.
Чаще всего у человека сочетаются несколько факторов. Поэтому важно работать с организмом комплексно.
Всегда проще предупредить, чем лечить. А для этого необходимо соблюдать питьевой режим, корректировать питание, заниматься физическими нагрузками.