Как сообщает БелТА, в Солигорске вынесли приговор пятерым работникам одного из сельхозпредприятий района. Они обвиняются в том, что скрывали падёж крупного рогатого скота и для этого совершили служебный подлог.

Как установил суд, главный зоотехник и главный ветеринарный врач одного из предприятий АПК Солигорского района с февраля по август 2021 года, чтобы скрыть падёж скота, давали указания четырём заведующим фермами составлять заведомо ложные официальные документы: акты о продаже крупного рогатого скота населению, акты на выбытие животных, отчёты о движении скота и птицы.

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Тем самым они хотели создать видимость эффективного руководства и благоприятной экономической обстановки в хозяйстве, избежать мер дисциплинарного и материального характера за факты падежа молодняка крупного рогатого скота на фермах.

В свою очередь, заведующие фермами выполнили незаконные указания и умышленно внесли в официальные документы заведомо ложные сведения об отсутствии падежа скота на возглавляемых ими объектах. В одном из эпизодов главный ветврач лично составил ряд заведомо ложных официальных документов.

В суде обвиняемые признали свою вину в полном объёме и раскаялись.

Суд Солигорского района приговорил главного зоотехника к 2 годам, главного ветеринарного врача — к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Кроме того, оба получили штраф в размере 300 базовых величин (9,6 тысячи рублей) и лишились права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 5 лет.

Четырём заведующим фермами назначено наказание в виде штрафа 300 базовых величин.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.