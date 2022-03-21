Случчанина назначили вице-премьером. Он будет отвечать за сельское хозяйство

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Случчанина назначили вице-премьером. Он будет отвечать за сельское хозяйство
Фото: Виктор Толочко/Sputnik

Леонид Заяц назначен заместителем премьер-министра Беларуси. В правительстве он будет курировать сельское хозяйство, сообщает БелТА.

Справка

  • Леонид Заяц родился 30 сентября 1958 года в деревне Гацук Слуцкого района.
  • В 1989 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию.
  • С 1976 по 1978 год служил в рядах Вооружённых Сил.
  • В 1989 году работал трактористом, бригадиром, начальником участка, специалистом по кормопроизводству, главным агрономом совхоза «50 лет БССР» Слуцкого района.
  • С 1991 года был главным агрономом совхоза «Слуцк», председателем колхоза «Беларусь» Слуцкого района, директором Слуцкого комбината хлебопродуктов.
  • В 2001 году был назначен председателем Молодечненского райисполкома, а потом заместителем председателя Минского областного исполнительного комитета. Награждён медалью «За трудовые заслуги».
  • С 2008 года работал генеральным директором ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».
  • С 21 августа 2012 года по 27 марта 2019 год был министром сельского хозяйства и продовольствия.
  • 17 декабря 2021 года избрали заместителем председателя Совета Республики.