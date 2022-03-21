В Слуцком Доме быта поселилась куница. Сотрудники офисов говорят, что зверёк, судя по всему, ручной. В воскресенье он как-то пробрался внутрь. И сколько его ни выгоняли, он всё равно не хочет уходить.

Исправлено в 15.27: читательница Надія Сіренькая, волонтёр, помогающая животным, сообщила нам, что зверь — не хорёк, как мы написали ранее, а лесная куница.

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В этой части Дома быта находятся, например, ювелирная мастерская, ремонт мобильных телефонов, магазин оптики.

Как сказала собеседница «Кур’ера», обратившаяся в редакцию, «мы были бы не против такого соседства, но зверёк погрыз дверь, погрыз окна. У нас здесь и материальные ценности».

Сотрудники предполагают, что куница сбежала от кого-то, и надеются, что хозяин найдётся. Они не хотят, чтобы хорёк погиб.