«Кур’ер» узнал, за сколько продают и покупают иностранную валюту четыре банка в Слуцке после обеда в понедельник, 21 марта.
Белагропромбанк
По состоянию на 15.44 в обменнике на улице Ленина доллар покупали за 3,18 рубля, продавали — за 3,40 рубля. Евро покупали за 3,45 рубля, продавали — за 3,71 рубля. Сто российских рублей покупали за 2 рубля, продавали — за 3,50 рубля.
Беларусбанк
В Беларусбанке на улице Ленина доллар покупают за 3,15 рубля, продают — за 3,35 рубля. Евро покупают за 3,40 рубля, продают — за 3,70 рубля. Сто российских рублей покупают за 2 рубля, продают — за 3,60 рубля.
Белинвестбанк
В Белинвестбанке на улице Ленина доллар покупают за 3,25 рубля, продают — за 3,35 рубля. Евро покупают за 3,50 рубля, продают — за 3,70 рубля. Сто российских рублей покупают за 2 рубля, продают — за 3,50 рубля.
Сбер Банк
В Сбер Банке на улице Ленина доллар покупают за 3,15 рубля, продают — за 3,35 рубля. Евро покупают за 3,40 рубля, продают — за 3,70 рубля. Сто российских рублей покупают за 2 рубля, продают — за 3,50 рубля.
Как менялись курсы валют в последние две недели, смотрите по ссылкам:
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