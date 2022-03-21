На трассе под Слуцком «Форд» не уступил дорогу «Опелю», и тот врезался в разделитель (ГАИ ищет очевидцев ДТП)

Авария произошла в 17.10 в воскресенье, 20 марта, на 115-м километре трассы Р23, в районе деревни Квасыничи Слуцкого района.

Как рассказали «Кур’еру» в Слуцкой ГАИ, по предварительной информации, 29-летний житель Солигорска ехал на «Форд Мондео» со стороны своего города в сторону Минска. Предположительно, когда он разворачивался, не уступил дорогу автомобилю «Опель Вектра», которым управлял 28-летний случчанин. Из-за такого манёвра водителя «Форда» случчанин на «Опеле» был вынужден резко снизить скорость, изменить направление движения и врезался в разделительное ограждение.

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В результате аварии водитель «Опеля» и его пассажирка получили травмы. Их доставили в приёмное отделение Слуцкой ЦРБ.