Любое платье — за 17 рублей. В Слуцке открылся новый магазин одежды с низкими ценами

В начале марта на Ленина, 290А (внутри здания дискаунтера «Маяк» в 12-м городке) открылся магазин «Женский каприз». В продаже есть широкий выбор одежды для всей семьи: платья, костюмы классические и повседневные, юбки, джинсы и много других вещей по бюджетным ценам.

В новом магазине все женские платья по одной стоимости — 17 рублей, вне зависимости от размера, фасона и типа ткани.

Реклама

Цены

«Женский каприз» пока не собирается повышать стоимость. Все джинсы — по 30 рублей, сумки — по 30 рублей (но есть ещё на остатке и по 28 рублей). Женские рубашки — по 15 рублей. Женское пальто на весну предлагают от 30 рублей, самое дорогое — 90 рублей.

Стоимость костюмов может немного отличаться: спортивные — по 40 рублей, но тройку на флисе (брюки, кофта и жилетка) можно приобрести за 65 рублей.

В «Женском капризе» есть и мужской ассортимент: джинсы, брюки, спортивные костюмы, джемперы, рубашки. Размерный ряд взрослой одежды представлен от 42-го до 60-го размера.

Есть и одежда для детей. Все платья — как нарядные, так и повседневные — продают по 15 рублей, юбки — по 12 рублей (для школы — по 15 рублей).

Из каких тканей сделана одежда

Одежда сшита из разных материалов — как натуральных, так и синтетических. Есть шифоновые и атласные платья. В магазине говорят, что стараются учитывать вкусы всех покупателей: кто-то любит синтетику, а кто-то — хлопок. Есть и спортивный, и классический стили одежды.

Про скидки и привоз

В «Женском капризе» проходят сезонные распродажи, действуют скидки на разные наименования товаров. Например, сейчас некоторые модели курток можно приобрести за 10 рублей. Такие вещи выделяются розовыми ценниками.

Привоз нового товара в «Женском капризе» делают раз в неделю. Фиксированного дня нет, потому что ассортимент обновляется по мере продаж.

Адрес и режим работы:

г. Слуцк, ул. Ленина, 290А (внутри здания магазина «Маяк» в 12-м городке).

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 19.00, без обеда и выходных.

«Женский каприз» в соцсетях:

«ВКонтакте»

Instagram

Группа в Viber

ООО «АНДИ-ЮБИГ» УНП 291578053