Корреспонденты и читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку в конце прошлой недели, а ещё школьники принесли крышечки в нашу редакцию.

Первые купальщики и яркие краски. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
В воскресенье примерно в 18.30 на пляже в 11-м городке особо смелые молодые люди открыли купальный сезон. Особенно впечатляет на фоне одетых вполне ещё по-зимнему рыбаков. Фотографии: Сергей

Первые купальщики и яркие краски. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)

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Первые купальщики и яркие краски. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
Жители стали носить яркую одежду. Фотографии: Алесь Достанко

Первые купальщики и яркие краски. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)

Первые купальщики и яркие краски. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)

Первые купальщики и яркие краски. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)

Первые купальщики и яркие краски. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)

Первые купальщики и яркие краски. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
Одна из самых древних наклеек в автобусе
Первые купальщики и яркие краски. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
Разноцветные дома стали более заметными на солнце
Первые купальщики и яркие краски. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
В микрорайоне «Геолог» загорелась трава. Спасатели приехали быстро и потушили огонь. Фото: Александр Большой
Первые купальщики и яркие краски. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
В субботу опять горела сухая трава на берегу Случи. Дым было видно издалека. Фотографии: Сергей

Первые купальщики и яркие краски. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)

Первые купальщики и яркие краски. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
Фото: Наталья Валентинова
Первые купальщики и яркие краски. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
В «Кур’ер» крышечки принесли Марк Андросенко, Дарина Андросенко, Мирослава Жарова и Ульяна Ворона. Собирать пластик им помогали Карина Бадытчик и ученики 2 «Б» класса СШ №4. Фото: Александра Шагойко
Первые купальщики и яркие краски. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
В «Кур’ер» крышечки принесли ученики 8 «В» класса гимназии №1. Фото: Александра Шагойко
Первые купальщики и яркие краски. Что происходило на улицах Слуцка в выходные дни (фото)
Александр Петров нашёл это фото в книге из буккроссинга. Может, кто-то знает этих людей?

 