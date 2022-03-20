Они оставляют после себя нервное «послевкусие». Откуда берутся ночные кошмары

Ночные кошмары бывают разными. Одни напоминают фильмы ужасов, другие — артхаусное кино. Они могут повторяться, иметь различные сюжеты, в них могут отображаться реальные события или что-то за гранью реального. На вас могут охотиться зомби, падать многотонные здания, вас могут терзать призраки прошлого, но в какой-то момент вы проснетесь со словами: «Хорошо, что это просто сон». «Теория и практика» разбирается, откуда берутся ночные кошмары и можно ли их предотвратить.

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Что такое ночной кошмар?

Кошмары, как многие знают по своему опыту, — это тревожные, давящие сновидения, оставляющие после себя нервное послевкусие, состояние ещё большей разбитости и усталости, ни о каком отдыхе после них и речи быть не может.

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Согласно исследованию Американской психологической ассоциации 2007 года, с ночными кошмарами на постоянной основе встречаются 4–10% населения США, преимущественно женщины, люди юного возраста, подверженные стрессам и тревожности. Чаще всего с кошмарами на постоянной основе сталкиваются дети в возрасте от трёх до шести лет, по мере взросления частота кошмаров снижается.

Ночной кошмар часто путают с ночным ужасом. Они и правда похожи: во время ночного ужаса человек также просыпается в холодном поту, ощущает тревогу или даже панику. Но, в отличие от ужаса, ночной кошмар, как правило, возникает во время фазы быстрого движения глаз, в более поздней части сна, а также во время кошмара человеку относительно легко проснуться. Ночной ужас же может случиться в любой эпизод сна, человеку в процессе сложно проснуться, а при пробуждении он не будет помнить, что ему снилось.

Откуда берутся кошмары?

Люди с древнейших времён пытались разобраться, почему они видят сны и, в частности, почему им снятся кошмары. Пока научные знания из области психологии не были доступны простым людям, они искали ответы в области мистики. Это отобразилось и на слове, выбранном для страшных снов.

Само слово пришло из французского языка (cauchemar) и состоит из двух древнефранцузских слов: caucher («давить») и mare («ночное привидение»).

В английском (nightmare) и немецком (Nachtmahr) языках в словах с этим значением также есть корень mare, учёные-филологи ассоциируют его с мифологическим существом марой. Это низший демон в европейском фольклоре, упоминающийся на всей территории от Скандинавии до Восточной Европы. Мару описывали как маленькое косматое страшненькое существо, которое садилось на грудь к спящему человеку и вызывало тревожные сны. Кроме этого, мара могла натворить и других мелких пакостей: например, мара всю ночь могла кататься на лошадях и загонять их до ужаса.

Но с развитием психологии, начиная с Фрейда, начали появляться теории о связи содержимого снов с процессами, которые происходят во время бодрствования.

На сегодняшний день всё ещё нет единой теории, которая бы объяснила, почему человек видит сны, почему среди них есть кошмары, почему они повторяются. Ответы на эти и другие вопросы до сих пор ищутся, но есть несколько формулировок, основанных на эмпирических наблюдениях за пациентами и добровольцами, которые могут пролить немного света на неизвестность.

Появлению ночных кошмаров способствует множество различных факторов:

Стресс и тревога : Печальные, травмирующие или тревожные ситуации, которые вызывают стресс и страх, могут спровоцировать ночные кошмары. Люди с хроническим стрессом и тревогой могут быть более склонны к развитию расстройства ночных кошмаров.

: Печальные, травмирующие или тревожные ситуации, которые вызывают стресс и страх, могут спровоцировать ночные кошмары. Люди с хроническим стрессом и тревогой могут быть более склонны к развитию расстройства ночных кошмаров. Состояние психического здоровья : О ночных кошмарах часто сообщают люди с расстройствами психического здоровья, такими как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), депрессия, общее тревожное расстройство, биполярное расстройство и шизофрения. Людям с ПТСР часто снятся интенсивные кошмары, в которых они вновь переживают травмирующие события, ухудшающие симптомы ПТСР и часто способствующие бессоннице.

: О ночных кошмарах часто сообщают люди с расстройствами психического здоровья, такими как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), депрессия, общее тревожное расстройство, биполярное расстройство и шизофрения. Людям с ПТСР часто снятся интенсивные кошмары, в которых они вновь переживают травмирующие события, ухудшающие симптомы ПТСР и часто способствующие бессоннице. Употребление веществ, изменяющих сознание : Употребление некоторых видов запрещённых веществ или отпускаемых по рецепту препаратов, которые влияют на нервную систему, связано с более высоким риском ночных кошмаров.

: Употребление некоторых видов запрещённых веществ или отпускаемых по рецепту препаратов, которые влияют на нервную систему, связано с более высоким риском ночных кошмаров. Отказ от некоторых лекарств : Некоторые лекарства подавляют фазу быстрого сна. Поэтому, когда человек перестаёт принимать эти лекарства, возникает кратковременный эффект восстановления в виде резкого увеличения фазы быстрого сна, сопровождающегося большим количеством кошмаров.

: Некоторые лекарства подавляют фазу быстрого сна. Поэтому, когда человек перестаёт принимать эти лекарства, возникает кратковременный эффект восстановления в виде резкого увеличения фазы быстрого сна, сопровождающегося большим количеством кошмаров. Недостаток или нарушение сна: После периода недостаточного сна человек также испытывает резкое увеличение фазы быстрого движения глаз во время сна, что может вызвать яркие сны и кошмары.

Некоторые данные указывают на то, что у людей, которым снятся кошмары, может быть изменена архитектура сна. Это означает, что они ненормально проходят стадии сна. Некоторые исследования также обнаружили корреляцию между ночными кошмарами и обструктивным апноэ во сне (СОАС), расстройством дыхания, которое вызывает фрагментированный сон, хотя необходимы дальнейшие исследования, чтобы прояснить эту связь.

Кошмары и нарушения сна

Часто повторяющиеся ночные кошмары могут приводить к нарушениям сна. Человек испытывает сложности с засыпанием, у него сбиваются циркадные ритмы, что может привести к увеличению периодичности кошмаров и другим осложнениям. Нарушения сна, в том числе вызванные кошмарами, лечатся у психотерапевта, в процессе терапии специалист может назначать лекарства. Поэтому, если вы страдаете нарушениями сна, обратитесь к психотерапевту, прежде чем выписывать себе успокоительное или снотворное.

Вот несколько практик, которые помогут вам поддержать себя, если у вас пока нет возможности обратиться к специалисту: