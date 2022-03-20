«Лайфхакер» собрал 15 продуктов, которым время почти не страшно, делимся этой подборкой с вами.
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1. Галеты
Сколько хранятся: до 2 лет
Жёсткие и почти безвкусные галеты вряд ли вызовут бурю гастрономического восторга. Зачем же тогда их запасать? Если вы увлекаетесь домашними десертами, они могут пригодиться как альтернатива дорогому печенью в составе пирожных, чизкейка или шоколадной колбаски. А ещё из них получаются отличные панировочные сухари и добавка в фарш.
Хранить галеты нужно в герметичной упаковке.
2. Тёмный шоколад
Сколько хранится: до 2 лет
Для формирования запасов лучше выбрать шоколад с содержанием какао от 70%. Держите плитку в плотно закрытом контейнере в сухом и тёмном месте при температуре от +18 до +21 °С. Не охлаждайте, иначе на поверхности появится не слишком аппетитный белый налёт.
3. Сушёные грибы
Сколько хранятся: до 2 лет
Найти белые, опята, подберёзовики, вёшенки или шампиньоны можно в любом супермаркете. ГОСТ рекомендует хранить сухие грибы не больше двух лет. Каких‑то серьёзных манипуляций не потребуется. Переложите запасы в сухую чистую банку, бумажный пакет или холщовый мешочек и уберите в сухое прохладное место.
4. Сухое молоко
Сколько хранится: до 5 лет
Для рядового потребителя это не самый очевидный продукт, но с ним можно приготовить огромное количество вкусных блюд — от проверенных годами десертов до домашней колбасы.
К тому же хранить сухое молоко проще, чем свежее. Достаточно оставить порошок в производственной упаковке или переложить в герметичные контейнеры с поглотителями кислорода. Чем прохладнее будет в помещении, тем дольше молоко не испортится. Идеальная температура — не выше 10 °С.
5. Консервы
Сколько хранятся: до 5 лет.
Сроки у разных типов консервов различаются. Самые скоропортящиеся — рыбные и овощные. Тунца, сайру и иваси ГОСТ рекомендует съесть в течение 24 месяцев с даты изготовления. Однако некоторые производители выпускают консервы, которые могут лежать три года.
Сохранность горошка или кукурузы зависит от тары. В стекле овощи простоят три года, а вот в металлических банках с эмалевым внутренним покрытием могут продержаться и четыре.
Дольше всего хранится «Консервы мясные. Мясо тушёное. Технические условия» мясная тушёнка. В жестяных или алюминиевых банках говядина, свинина и баранина не портятся до пяти лет.
6. Сахар‑песок
Сколько хранится: от 2 до 10 лет
Держите сахар в прохладном и сухом месте. Постарайтесь полностью исключить контакты с влагой, иначе песок станет твёрдым и комковатым. Ещё один важный момент — отсутствие сильных и резких запахов: продукт может впитать их даже через пластиковую упаковку. Для небольших объёмов удобно использовать полиэтиленовые пакеты, хотя сахар можно оставить и в заводском мешке.
7. Колотый горох
Сколько хранится: от 1 года до 20 лет
В обычном пакете или контейнере горох пролежит год, если оставить его в прохладном и тёмном месте. Если же убрать его в полностью герметичный контейнер с поглотителем кислорода, срок годности может увеличиться до 20 лет.
8. Сухая чечевица
Сколько хранится: от 1 года до 30 лет
Плотно закрытые контейнеры, прохлада, отсутствие влаги и света — лучшие условия для поддержания пищевых свойств чечевицы в течение года. При использовании герметичной тары сроки увеличиваются до двух‑трёх десятков лет.
9. Овсяные хлопья
Сколько хранятся: от 1,5 года до 30 лет
Лучше всего использовать герметичные контейнеры, которые будут лежать в прохладном и тёмном месте. Нелишним будет добавить поглотители кислорода — так овсянка сохранится ещё дольше. При полной герметизации даже через 30 лет вы сможете сварить отличную кашу из обычной крупы или хлопьев быстрого приготовления.
10. Шлифованный рис
Сколько хранится: до 30 лет
Идеальные условия — это сухость, чистота и прохлада. Контейнеры лучше выбирать герметичные, это обеспечит защиту от насекомых и грызунов. Дополнительно можно использовать поглотители кислорода.
Даже при 21 °С рис пролежит до 10 лет. В ещё более прохладных помещениях и в упаковке без кислорода продукт не потеряет свои вкусовые свойства даже через 30 лет. Лучшая температура для хранения — около 4,5 °С.
11. Сухая фасоль
Сколько хранится: от 1 года до 30 лет
Лучше всего упаковать фасоль в плотно закрытые контейнеры и поставить в сухое, тёмное и прохладное место. В таких условиях она отлично пролежит в течение года. Чтобы увеличить срок годности до 30 лет, понадобятся полностью герметичные контейнеры, поглотители кислорода и температура от +10 до +21 °С.
12. Поваренная и морская соль
Сколько хранится: неограниченное время
Для соли лучше всего подойдёт плотно закрывающийся контейнер, который стоит убрать в тёмное прохладное место или оставить при комнатной температуре. Если планируете хранить продукт десятилетиями, обеспечьте полную герметичность ёмкости.
Что касается йодированной соли, срок её годности — 18 месяцев. После она также может использоваться, но уже не будет содержать в себе полезную добавку.
13. Сода
Сколько хранится: от 2 лет до бесконечности.
Соду рекомендуют использовать в течение двух лет, но, как правило, производитель сам устанавливает контрольную дату. Поэтому на знакомой с детства жёлто‑красной пачке может красоваться надпись «Срок годности не ограничен».
Содой следует запастись ещё и потому, что её можно использовать не только в кулинарии, но и вместо бытовой химии.
14. Мёд
Сколько хранится: неограниченное время
Мёд лучше держать в банке с плотно закрытой крышкой. Это поможет исключить контакт с влагой и посторонними запахами. Место выбирайте тёмное, с температурой от 0 до +20 °С.
Обратите внимание, что все эти советы относятся к натуральному мёду без добавок. Информацию о сроках хранения крема‑мёда или вариантов с дополнительными ингредиентами лучше смотреть на упаковке.
15. Столовый уксус
Сколько хранится: от 2 лет до бесконечности
Ещё один продукт, который используют не только в готовке. Уксус может пригодиться для очистки поверхностей и даже стирки.
Согласно ГОСТу, срок хранения столового уксуса устанавливает производитель. В документе указан ещё и рекомендуемый период — два года с даты изготовления. Но, по мнению экспертов, уксус просто не можетиспортиться.
Так что просто уберите его в запечатанной заводской упаковке — лучше стеклянной — в тёмное место. Температура подойдёт обычная, комнатная.