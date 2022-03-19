На этой неделе героями «Кур’ера» стали директор эколого-биологического центра, которая рассказала случчанам о выращивании цветов, девушка из Турции, солигорский отшельник и — уже второй раз — пенсионер, спасший ребёнка из реки.

Екатерина Чижик

Люди недели: турагент из Турции, слуцкий цветовод, житель поляны, спаситель ребёнка
Фото из соцсетей

Екатерина Чижик, случчанка, которая работает в Турции в сфере туризма, рассказала женскому проекту «Lampa», что турки сейчас переживают из-за событий в Украине, поддерживают украинцев, но и не делают резких высказываний в адрес России. А также что русских туристов ждут в Турции этим летом.

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Тамара Коледа

Люди недели: турагент из Турции, слуцкий цветовод, житель поляны, спаситель ребёнка
Фото: Ольга Паздерина

Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра, много лет занимается цветами. Она рассказала о том, как вырастить крепкую рассаду: в какое  время высевать семена, что такое стратификация и скарификация, какими должны быть грунт и посуда. Но самое главное, по словам Тамары Анатольевны, работать с цветами в хорошем настроении и с удовольствием, чтобы летом они дарили позитив своему цветоводу.

Александр

Люди недели: турагент из Турции, слуцкий цветовод, житель поляны, спаситель ребёнка
Фото: Владимир Амельченя

Александр из Солигорска четвёртый год проводит время в лесу возле города. Там у него есть стол, скамейки, поленница с дровами и прочие удобства. Ночует мужчина в квартире. В лес к Александру часто приходят мужчины, которые хотят «побыть наедине с природой и успокоиться». Свой небольшой лагерь солигорчанин называет «Пьяная поляна».

Алексей Копылов

Люди недели: турагент из Турции, слуцкий цветовод, житель поляны, спаситель ребёнка
Фото: «Слуцкі край»

Алексей Копылов, пенсионер из Слуцка, уже становился героем недели «Кур’ера». В феврале он спас второклассника, который провалился под лёд на реке. На днях мужчина получил за свой поступок благодарность Андрея Янчевского, председателя Слуцкого райисполкома, которую ему вручила зампредседателя по идеологической работе Наталья Чернушевич.