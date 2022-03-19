Люди недели: турагент из Турции, слуцкий цветовод, житель поляны, спаситель ребёнка

На этой неделе героями «Кур’ера» стали директор эколого-биологического центра, которая рассказала случчанам о выращивании цветов, девушка из Турции, солигорский отшельник и — уже второй раз — пенсионер, спасший ребёнка из реки.

Екатерина Чижик

Екатерина Чижик, случчанка, которая работает в Турции в сфере туризма, рассказала женскому проекту «Lampa», что турки сейчас переживают из-за событий в Украине, поддерживают украинцев, но и не делают резких высказываний в адрес России. А также что русских туристов ждут в Турции этим летом.

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«Россияне спрашивают, каким будет отношение к ним на отдыхе». Случчанка рассказала, что думают в Турции про события в Украине

Тамара Коледа

Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра, много лет занимается цветами. Она рассказала о том, как вырастить крепкую рассаду: в какое время высевать семена, что такое стратификация и скарификация, какими должны быть грунт и посуда. Но самое главное, по словам Тамары Анатольевны, работать с цветами в хорошем настроении и с удовольствием, чтобы летом они дарили позитив своему цветоводу.

Как вырастить хорошую цветочную рассаду. Советы специалиста из Слуцка

Александр

Александр из Солигорска четвёртый год проводит время в лесу возле города. Там у него есть стол, скамейки, поленница с дровами и прочие удобства. Ночует мужчина в квартире. В лес к Александру часто приходят мужчины, которые хотят «побыть наедине с природой и успокоиться». Свой небольшой лагерь солигорчанин называет «Пьяная поляна».

«Мой адрес: «Пьяная поляна». В лесной зоне Солигорска местный житель сделал «лагерь» для мужчин, «которые хотят побыть наедине с природой»

Алексей Копылов

Алексей Копылов, пенсионер из Слуцка, уже становился героем недели «Кур’ера». В феврале он спас второклассника, который провалился под лёд на реке. На днях мужчина получил за свой поступок благодарность Андрея Янчевского, председателя Слуцкого райисполкома, которую ему вручила зампредседателя по идеологической работе Наталья Чернушевич.