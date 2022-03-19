Арктика — это обледенелый район нашей планеты, который примыкает к Северному полюсу. Её площадь составляет 27 миллионов километров, и почти вся эта территория покрыта льдом. Из-за того, что арктические земли очень холодные, там обитает очень ограниченное количество животных, в числе которых есть необычные овцебык, белый медведь, снежный баран и другие. Растений в Арктике тоже очень мало, но те, что есть, могут вырастать до 2-метровой длины. Также в арктических землях были найдены бактерии, которые обладают устойчивостью к антибиотикам — такое себе открытие, потому что это свойство микробов может стать причиной очередной пандемии. Недавно учёные изучили арктический лёд при помощи спутниковых снимков и узнали, что из-за воздействия парниковых газов они тают «с пугающей скоростью». Кажется, уже к середине XXI века наша планета будет выглядеть по-другому, пишет Hi-news.

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Лёд в Арктике тает с пугающей скоростью

Результатами новой научной работы поделилось издание Science Alert. Изучив спутниковые снимки, учёные пришли к выводу, что в 2021 году многолетний морской лёд в Арктике оказался на 50 сантиметров тоньше, чем годом ранее. Получается, что всего за 3 года антарктический лёд растаял на целых 16%. Примечательно, что речь идёт именно о многолетнем обледенении — сезонный морской лёд в Арктике тает каждое лето. А вот таяние многолетнего льда — это уже что-то ненормальное.

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Как учёные изучают толщину льда в Арктике?

По словам полярного исследователя Рона Квока (Ron Kwok), глубину снежного покрова, а также толщину и объём арктического льда измерить очень сложно. Ранее для оценки этих параметров использовались климатические данные, и эти результаты были не самыми точными. Более достоверные данные удалось получить благодаря работе спутников ICESat-2 и CryoSat-2, которые вращаются вокруг Земли. Космические аппараты отправляют на поверхность нашей планеты лазерные лучи и радиоволны. Они по-разному отражаются от Земли, в зависимости от толщины, плотности и других свойств поверхности. Изучив характеристики отражения, можно узнать наиболее точные данные об объёме льда, толщине снега и так далее.

Учёным уже было известно, что многолетний лёд гораздо меньше подвержен таянию, чем сезонный. Но, судя по спутниковым данным, за последние 18 лет морской лёд потерял 6000 кубических километров, то есть треть своего объёма. К такому выводу учёные пришли, когда объединили недавно полученную информацию с данными из старого спутника ICESat. Учёный Сахра Касими (Sahra Kacimi) признался, что они не ожидали настолько сильного уровня таяния льда.

Почему нельзя допустить таяния ледников?

Больше всего учёных настораживает то, что интенсивное таяние произошло всего за 3 года. Это значит, что в будущем арктический лёд может начать таять ещё быстрее. Исследователь Сахра Касими отметил, что компьютерные модели предсказывают далеко не самое спокойное будущее на Земле. Примерно к середине XXI века в Арктике может начаться лето безо льда. Из-за возникшего по причине загрязнения воздуха парникового эффекта старый лёд, который раньше легко переживал периоды таяния, может исчезнуть.

Какими будут последствия таяния арктического льда, на данный момент сказать сложно. Но ничего хорошего ожидать не стоит, потому что таяние льда может стать причиной значительного повышения уровня мирового океана, что станет причиной наводнений и других природных катастроф. Не стоит забывать и про то, что сильные климатические изменения непременно станут причиной вымирания животных. Если лёд будет таять даже в Арктике, страшно подумать, какой погода будет в других местах нашей планеты. Станет жарко, что обязательно приведёт к лесным пожарам. Признаки глобального потепления вы можете заметить уже сегодня — вспомните, каким жарким было лето 2021 года? Скорее всего, жарко будет и в текущем году.

Некоторые учёные считают, что таяние льда на холодных регионах нашей планеты может стать причиной гибели человечества. Недавно моя коллега Любовь Соковикова рассказала, что таяние крупнейшего ледника Западной Антарктики в будущем может стать причиной повышения уровня моря до 2100 года. В статье она вспомнила о цивилизации Майя, которая бесследно исчезла несколько веков назад. Точная причина гибели этого народа неизвестна, но есть мнение, что это произошло из-за долгой засухи, которую они сами и могли спровоцировать. Неужели наше стремление изменить природу под собственные нужды тоже сыграет с нами злую шутку?