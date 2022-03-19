Прежде чем принимать какие-либо решения, связанные с вашими финансами, стоит разобраться в экономической ситуации, оценить все риски и последствия ваших действий. Но для этого нужно как минимум понимать основные термины. «Теория и практика» делится 10 актуальными понятиями из экономики.

♦️ Рекомендуем материал женского проекта «Лампа»: «Как ходить на профессиональные фотосессии и не платить ни копейки. Личный опыт»

Волатильность, девальвация, офшор. Подборка экономических терминов, чтобы лучше понимать происходящее, Слуцк
Инфографика: Theoryandpractice

Получив кредит у ЦБ, коммерческие банки дают кредиты компаниям и обычным потребителям уже под собственный процент, который чуть выше процента ЦБ.

Реклама

Волатильность, девальвация, офшор. Подборка экономических терминов, чтобы лучше понимать происходящее, Слуцк

Для должника банкротство — это способ избавиться от долгов или как минимум отсрочить уплату штрафов, пеней. В свою очередь, у кредиторов есть возможность получить от него хоть что-то в счёт долга.

 

Волатильность, девальвация, офшор. Подборка экономических терминов, чтобы лучше понимать происходящее, Слуцк

Волатильность помогает инвесторам оценивать риски. Если в определённый период цена меняется быстро, неравномерно, значит, волатильность высокая. Чем выше волатильность, тем выше риски, связанные с объектом инвестиций.

Волатильность, девальвация, офшор. Подборка экономических терминов, чтобы лучше понимать происходящее, Слуцк

Снижение курса валюты одной страны по отношению к твёрдым валютам других государств. То есть к тем, чья покупательная способность и курс стабильны. Например, это могут быть доллар и евро.

Волатильность, девальвация, офшор. Подборка экономических терминов, чтобы лучше понимать происходящее, Слуцк

Например, 10 рублей старого образца меняют на 1 рубль нового. Обычно это осуществляется, когда на купюрах появляется много нулей после гиперинфляции — высокого роста цен (выше 50%).

Волатильность, девальвация, офшор. Подборка экономических терминов, чтобы лучше понимать происходящее, Слуцк

К причинам дефолта относят непродуманную экономическую стратегию, несбалансированную политику наращивания внешней и внутренней задолженности (или обеих сразу), снижение доходной базы бюджета при росте бюджетных расходов; экономический кризис из-за внешнеполитических причин. Также к дефолту приводят форс-мажорные обстоятельства.

Волатильность, девальвация, офшор. Подборка экономических терминов, чтобы лучше понимать происходящее, Слуцк

Покупая часть акций компании, человек инвестирует свои средства, а компания отдаёт доли от полученной прибыли — дивиденды. При этом, если не продавать акции, а продолжить их держать (то есть вы не забираете свои деньги из оборота компании), дивиденды можно получить вновь.

Волатильность, девальвация, офшор. Подборка экономических терминов, чтобы лучше понимать происходящее, Слуцк

Самое яркое проявление — подорожание продуктов в магазинах. Например, год назад вы могли купить один набор продуктов на 2 тысячи рублей, а теперь сумма стала в 2 раза больше.

Волатильность, девальвация, офшор. Подборка экономических терминов, чтобы лучше понимать происходящее, Слуцк

Офшоры могут использоваться для реализации незаконных схем по выводу и отмыванию денег, коррупции, мошеннических операций. Основная цель работы на таких территориях — сократить выплаты налогов.

Волатильность, девальвация, офшор. Подборка экономических терминов, чтобы лучше понимать происходящее, Слуцк

Понятие рынка затрагивает как функцию передачи ценных бумаг, так и другие операции с ними — выпуск и налогообложение. Это место даёт возможность надёжно и быстро покупать бумаги и продавать их по рыночной цене.