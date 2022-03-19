Прежде чем принимать какие-либо решения, связанные с вашими финансами, стоит разобраться в экономической ситуации, оценить все риски и последствия ваших действий. Но для этого нужно как минимум понимать основные термины. «Теория и практика» делится 10 актуальными понятиями из экономики.

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Получив кредит у ЦБ, коммерческие банки дают кредиты компаниям и обычным потребителям уже под собственный процент, который чуть выше процента ЦБ.

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Для должника банкротство — это способ избавиться от долгов или как минимум отсрочить уплату штрафов, пеней. В свою очередь, у кредиторов есть возможность получить от него хоть что-то в счёт долга.

Волатильность помогает инвесторам оценивать риски. Если в определённый период цена меняется быстро, неравномерно, значит, волатильность высокая. Чем выше волатильность, тем выше риски, связанные с объектом инвестиций.

Снижение курса валюты одной страны по отношению к твёрдым валютам других государств. То есть к тем, чья покупательная способность и курс стабильны. Например, это могут быть доллар и евро.

Например, 10 рублей старого образца меняют на 1 рубль нового. Обычно это осуществляется, когда на купюрах появляется много нулей после гиперинфляции — высокого роста цен (выше 50%).

К причинам дефолта относят непродуманную экономическую стратегию, несбалансированную политику наращивания внешней и внутренней задолженности (или обеих сразу), снижение доходной базы бюджета при росте бюджетных расходов; экономический кризис из-за внешнеполитических причин. Также к дефолту приводят форс-мажорные обстоятельства.

Покупая часть акций компании, человек инвестирует свои средства, а компания отдаёт доли от полученной прибыли — дивиденды. При этом, если не продавать акции, а продолжить их держать (то есть вы не забираете свои деньги из оборота компании), дивиденды можно получить вновь.

Самое яркое проявление — подорожание продуктов в магазинах. Например, год назад вы могли купить один набор продуктов на 2 тысячи рублей, а теперь сумма стала в 2 раза больше.

Офшоры могут использоваться для реализации незаконных схем по выводу и отмыванию денег, коррупции, мошеннических операций. Основная цель работы на таких территориях — сократить выплаты налогов.

Понятие рынка затрагивает как функцию передачи ценных бумаг, так и другие операции с ними — выпуск и налогообложение. Это место даёт возможность надёжно и быстро покупать бумаги и продавать их по рыночной цене.