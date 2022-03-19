Как поступить на следственно-экспертный факультет Академии МВД, кто подходит и в чём плюсы профессии

Управление Следственного комитета по Минской области приглашает юношей для поступления на следственно-экспертный факультет Академии МВД Республики Беларусь.
Для поступления подходят:
- юноши в возрасте на момент поступления от 17 до 25 лет;
- те, у кого есть, или кто получает общее среднее, профессионально-техническое или среднее специальное образование;
- те, кто годен по состоянию здоровья к прохождению военной службы.
Абитуриенты зачисляются на дневную форму получения образования
по результатам централизованного тестирования (русский либо белорусский язык, обществоведение, иностранный язык). Срок обучения — 4 года.
На факультете обучают по специальности «Правоведение» с последующим присвоением квалификации «Юрист» и специального звания «Лейтенанта юстиции».
После окончания учебного заведения выпускники направляются для дальнейшего прохождения службы в подразделения Следственного комитета, где им будет обеспечены:
- достойная заработная плата;
- государственное страхование;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- предоставлена возможность получения арендного жилья, а также строительства жилья с использованием льготного кредитования.
Более подробная информация размещена на сайте Следственного комитета.
По вопросам поступления можно обратиться в управление кадров и идеологической работы УСК по Минской области либо в территориальные отделы Следственного комитета по месту жительства.
Контактная информация:
- г. Минск, ул. Аранская, 1;
- (8 017) 219 04 75, 289 37 32, 289 37 62.