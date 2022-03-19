Как поступить на следственно-экспертный факультет Академии МВД, кто подходит и в чём плюсы профессии

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Следственно-экспертный факультет Академии МВД. Фото: sef.amia.by

Управление Следственного комитета по Минской области приглашает юношей для поступления на следственно-экспертный факультет Академии МВД Республики Беларусь.

Для поступления подходят:

  • юноши в возрасте на момент поступления от 17 до 25 лет;
  • те, у кого есть, или кто получает общее среднее, профессионально-техническое или среднее специальное образование;
  • те, кто годен по состоянию здоровья к прохождению военной службы.

Абитуриенты зачисляются на дневную форму получения образования
по результатам централизованного тестирования (русский либо белорусский язык, обществоведение, иностранный язык). Срок обучения — 4 года.

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На факультете обучают по специальности «Правоведение» с последующим присвоением квалификации «Юрист» и специального звания «Лейтенанта юстиции».

После окончания учебного заведения выпускники направляются для дальнейшего прохождения службы в подразделения Следственного комитета, где им будет обеспечены:

  • достойная заработная плата;
  • государственное страхование;
  • бесплатное медицинское обслуживание;
  • предоставлена возможность получения арендного жилья, а также строительства жилья с использованием льготного кредитования.

Более подробная информация размещена на сайте Следственного комитета.

По вопросам поступления можно обратиться в управление кадров и идеологической работы УСК по Минской области либо в территориальные отделы Следственного комитета по месту жительства.

Контактная информация:

  • г. Минск, ул. Аранская, 1;
  • (8 017) 219 04 75, 289 37 32, 289 37 62.