Как поступить на следственно-экспертный факультет Академии МВД, кто подходит и в чём плюсы профессии

Управление Следственного комитета по Минской области приглашает юношей для поступления на следственно-экспертный факультет Академии МВД Республики Беларусь.

Для поступления подходят:

юноши в возрасте на момент поступления от 17 до 25 лет;

те, у кого есть, или кто получает общее среднее, профессионально-техническое или среднее специальное образование;

те, кто годен по состоянию здоровья к прохождению военной службы.

Абитуриенты зачисляются на дневную форму получения образования

по результатам централизованного тестирования (русский либо белорусский язык, обществоведение, иностранный язык). Срок обучения — 4 года.

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На факультете обучают по специальности «Правоведение» с последующим присвоением квалификации «Юрист» и специального звания «Лейтенанта юстиции».

После окончания учебного заведения выпускники направляются для дальнейшего прохождения службы в подразделения Следственного комитета, где им будет обеспечены:

достойная заработная плата;

государственное страхование;

бесплатное медицинское обслуживание;

предоставлена возможность получения арендного жилья, а также строительства жилья с использованием льготного кредитования.

Более подробная информация размещена на сайте Следственного комитета.

По вопросам поступления можно обратиться в управление кадров и идеологической работы УСК по Минской области либо в территориальные отделы Следственного комитета по месту жительства.

Контактная информация: