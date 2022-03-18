«В прошлом году думала, что больше не буду сажать картошку, а сейчас вижу, что буду». Сколько стоит семенной картофель в Слуцке

Картошечка, бульбочка. Белорусский стол немыслим без блюд из картофеля. Но в начале сезона посадки идут споры между старым и молодым поколениями: стоит ли сажать картошку самим или проще купить в магазине. В этом году, похоже, сторонников посадки своей картошки станет больше.

Вот один из разговоров на улице Слуцка между двумя женщинами лет 40. «Как мне надоели эти посадки, окучивания, копка — и у себя, и у бабушки! — говорит одна из собеседниц. — Думала, что в этом году больше не буду сажать картошку, лучше куплю. А сейчас, глядя на то, что творится, решила, что лучше буду!». Другая женщина с ней соглашается, что так надёжнее.

«Кур’ер» посмотрел, почём семенной картофель на Слуцком рынке. В четверг, 17 марта, было немноголюдно. На рынке оказалось всего три продавца посевной бульбы, и у всех одна цена — 1,50 рубля.