Слуцкий РОВД сообщил «Кур’еру», что вечером 16 марта в Слуцком районе на дороге Р43 произошла неприятность у семьи на «Жигулях». Им на выручку пришли инспекторы ГАИ из Слуцка.

По информации РОВД, семья ехала на автомобиле ВАЗ 2106, у которого на 306-м км автодороги Р-43 Барановичи — Осиповичи вырвало переднюю левую стойку подвески.

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Экипаж Слуцкого отдела ГАИ — старший госавтоинспектор майор милиции Дмитрий Сытько и инспектор ДПС капитан милиции Алексей Бородако — вызвали транспорт с тележкой для буксировки и помогли установить «Жигули» на тележку.