С конца октября прошлого года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.

Стоимость некоторых социально значимых товаров зафиксирована 18 марта. Предыдущий обзор мы делали 24 февраля.

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Список некоторых социально значимых товаров, на которые действует 10%-ная скидка

Наименование товара Стоимость, рублей (24.02.2022) Стоимость, рублей (18.03.2022) свинина на кости (1 кг) 8,99 8,99 голень цыплёнка-бройлера (1 кг) 5,89 5,89 молоко Complimilk 3,2% (1 л) 1,5 1,51 (с социальной скидкой — 1,36) масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) 4,99 (с социальной скидкой — 4,49) 5,15 (с социальной скидкой — 4,63 ) масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г) 3,05 3,05 яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.) 3,07 (с социальной скидкой — 2,76) 3,07 (с социальной скидкой — 2,76) хлеб «Заводской» (0,8 кг) 1,14 (с социальной скидкой — 1,03) 1,14 (с социальной скидкой — 1,03) сахар-песок, Слуцк (1 кг) 1,72 1,8

* — подорожало

За три недели подорожали молоко, сахар, подсолнечное масло.

Напомним, что с 1 января этого года МАРТ больше не регулирует цены на такие продукты. Вместо этого с 17 января стала действовать 10%-ная скидка на социально значимые товары. Но воспользоваться ей могут только пенсионеры, многодетные и малоимущие, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц. Напомним, полный список продуктов включает 29 групп.

С 9 марта Совмин Беларуси разрешил поднять цены на подсолнечное масло, муку и детское питание.

В ТЕМУ. «На ценнике написана одна цена, а касса пробивает другую». Два звонка от случчан на одну тему.

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