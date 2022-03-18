Корреспонденты и читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку на этой неделе.

Чайки, пепел и «беларус». Что происходило на улицах Слуцка с начала недели (фото)
Мужчина что-то достаёт из контейнера с надписью «стекло». Фото: Александр Большой
Чайки, пепел и «беларус». Что происходило на улицах Слуцка с начала недели (фото)
Во вторник прилетели чайки. Фото: Алесь Достанко
Чайки, пепел и «беларус». Что происходило на улицах Слуцка с начала недели (фото)
Денис Хорошко принёс в редакцию «Кур’ера» крышечки, которые он собирал вместе с мамой. Фото: Александра Шагойко
Чайки, пепел и «беларус». Что происходило на улицах Слуцка с начала недели (фото)
Первые крокусы. Фото: Наталья Валентинова
Чайки, пепел и «беларус». Что происходило на улицах Слуцка с начала недели (фото)
Фотографии: Алесь Достанко

Чайки, пепел и «беларус». Что происходило на улицах Слуцка с начала недели (фото)

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Чайки, пепел и «беларус». Что происходило на улицах Слуцка с начала недели (фото)

Чайки, пепел и «беларус». Что происходило на улицах Слуцка с начала недели (фото)

Чайки, пепел и «беларус». Что происходило на улицах Слуцка с начала недели (фото)

Чайки, пепел и «беларус». Что происходило на улицах Слуцка с начала недели (фото)
Чайки, пепел и «беларус». Что происходило на улицах Слуцка с начала недели (фото)
В ожидании
Чайки, пепел и «беларус». Что происходило на улицах Слуцка с начала недели (фото)
Поле за Вечеркевича после пожара. Фото: Руслан Березовский

Над Слуцком большой столб дыма от горящей травы. Фото

Чайки, пепел и «беларус». Что происходило на улицах Слуцка с начала недели (фото)
Пепел долетел до центра города. Фотографии: Алесь Достанко

Чайки, пепел и «беларус». Что происходило на улицах Слуцка с начала недели (фото)

 