В Беларуси планируют ужесточить ответственность «за фейки», ведь «идёт первая мировая информационная война»

«В парламенте мы намерены менять законодательство, увеличивающее ответственность за недостоверную информацию. То, что принято называть сегодня фейками, — вообще это враньё, просто ложь. И журналист должен понимать, что такое слово. Слово — это поступок. В наше время слово — это пуля», — сказал Геннадий Давыдько, депутат Палаты представителей Национального собрания.

Похожие меры недавно приняли в России. В начале марта Владимир Путин, президент страны, подписал закон, который устанавливает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых сил. Максимальное наказание по этой статье установили в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Реклама

Генеральная прокуратура Беларуси предложила ужесточить наказание за экстремизм и подготовила новую редакцию закона «О противодействии экстремизму». Об этом сегодня шла речь на совещании у Александра Лукашенко во Дворце Независимости.

«Проектом закона предлагается, что прокуратура, КГБ, МВД получат право при выявлении признаков экстремистских действий выносить предписания учредителям и руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности», — сообщили Sputnik в Генпрокуратуре.

Невыполнение таких требований, а также повторное в течение года вынесение предписания – основания для ликвидации организации, прекращения деятельности ИП.

При этом дела о признании организации экстремистской и её ликвидации будут рассматриваться судом первой инстанции в сокращённые сроки: до одного месяца со дня принятия заявления.

Кроме этого, проектом закона предлагается граждан, осуждённых за преступления, связанные с экстремизмом, включать в «экстремистский список» и лишать права на занятие отдельными видами деятельности, например, сопряжённой с оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов, педагогической, издательской. Их финансовые операции будут подлежать особому контролю.

МВД хотят наделить правом вести перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности.

Финансирование экстремизма

Также в Генпрокуратуре сообщили, что впервые собираются ввести ответственность за такие проявления экстремизма, как участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовка, обучение и подготовка лица для участия в названной деятельности.

Кроме этого, проектом закона предложено установить уголовную ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности органов государственной власти и управления, дискредитирующих Беларусь, если такие действия совершены в любом публичном выступлении, включая СМИ и площадки в интернете.

В проекте также идёт речь об уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности страны.

Также предложено привлекать к ответственности и за распространение запрещённой информации владельцев интернет-ресурсов, которые не являются СМИ.

Про фейки

«(…) в национальном законодательстве появится дополнительная ответственность для тех людей, которые занимаются распространением лживой, недостоверной информации, тем более выдавая её в качестве достоверной, проверенной и точной», — сказал Александр Рахманов, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси.

Рахманов уточнил, что речью идёт о фейках в различных сферах. «Это и развитие страны, и военно-техническое состояние, состояние рисков и вызовов для национальной безопасности. Это и положение дел в области здравоохранения, и так далее», — пояснил он.