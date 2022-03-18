На рынке некоторые цены бьют рекорды, но не все. За пол-литровую банку консервированных боровиков просят 10 рублей, а килограмм болгарского перца стоит 17 рублей за килограмм. Появились теплицы, укрывной целлофан. Цена на лук-севок держится от 7,5 до 10 рублей. Перечень цен на овощи, фрукты и другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 13.30 четверга, 17 марта.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Пекинская капуста – 5,8 рубля за 1 килограмм
- Огурец свежий — 4,5 рубля за 1 килограмм
- Помидор – 9,5 рубля за 1 килограмм
- Картофель – 1,5 рубля за 1 килограмм
- Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая – 1,6 рубля за 1 килограмм
- Тыква – 2 рубля за 1 килограмм
- Перец – 17 рублей за 1 килограмм
- Лук репчатый – 1,3 рубля за 1 килограмм
- Чеснок свежий – 11 рублей за 1 килограмм
- Дайкон – 3,5 рубля за 1 килограмм
- Редис – 5 рублей за 1 килограмм
- Имбирь — 12 рублей за 1 килограмм
Фрукты
- Апельсин – 5-6 рублей за 1 килограмм
- Гранаты -7,5 рубля за 1 килограмм
- Виноград – 8 рублей за 1 килограмм
- Мандарины – 5,5 рубля за 1 килограмм
- Яблоки – 2-3,5 рубля за 1 килограмм
- Яблоки сушёные – 6 рублей за 1 килограмм
- Лимоны – 5,5 рубля за 1 килограмм
- Бананы – 5 рублей за 1 килограмм
Ягоды
- Шиповник – 5 рублей за 5 литров
- Боярышник – 1 рубль за 1 литр
- Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов
- Клюква — 10 рублей за 1 литр
Разное
- Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм
- Сельдерей — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Консервированная малина и вишня — 6 рублей за 0,5 литра
- Консервированная клубника — 5 рублей за 0,5 литра
- Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм
- Капуста квашеная с клюквой – 4,5 рубля за 1 литр
- Рулетики из капусты и моркови – 8 рублей за 1 килограмм
- Свёкла отварная – 2,5 рубля за 1 килограмм
- Лечо домашнее – 3,5 рубля за 0,5 литра
- Свёкла маринованная – 7 рублей за 1 килограмм
- Чеснок маринованный – 5 рублей за 0,5 литра
- Яйцо домашнее – 4 рубля за 1 десяток
- Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
- Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
- Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм
- Семечки тыквенные сушёные – 2 рубля стакан 150 граммов
- Приправа укроп – 1 рубль за 100 граммов
- Кориандр – 1,5 рубля за 100 граммов
- Тмин – 1,5 рубля за 100 граммов
- Смесь приправ – 2 рубля за 100 граммов
Приспособления для дачи
- Теплица 3 метра — 50 рублей
- Теплица 5 метров – 60 рублей
- Целлофан (4 метра ширина) — 5 рублей за 1 метр