На рынке некоторые цены бьют рекорды, но не все. За пол-литровую банку консервированных боровиков просят 10 рублей, а килограмм болгарского перца стоит 17 рублей за килограмм. Появились теплицы, укрывной целлофан. Цена на лук-севок держится от 7,5 до 10 рублей. Перечень цен на овощи, фрукты и другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 13.30 четверга, 17 марта.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 1,5 рубля за 1 килограмм

Пекинская капуста – 5,8 рубля за 1 килограмм

Огурец свежий — 4,5 рубля за 1 килограмм

Помидор – 9,5 рубля за 1 килограмм

Картофель – 1,5 рубля за 1 килограмм

Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая – 1,6 рубля за 1 килограмм

Тыква – 2 рубля за 1 килограмм

Перец – 17 рублей за 1 килограмм

Лук репчатый – 1,3 рубля за 1 килограмм

Чеснок свежий – 11 рублей за 1 килограмм

Дайкон – 3,5 рубля за 1 килограмм

Редис – 5 рублей за 1 килограмм

Имбирь — 12 рублей за 1 килограмм

Фрукты

Апельсин – 5-6 рублей за 1 килограмм

Гранаты -7,5 рубля за 1 килограмм

Виноград – 8 рублей за 1 килограмм

Мандарины – 5,5 рубля за 1 килограмм

Яблоки – 2-3,5 рубля за 1 килограмм

Яблоки сушёные – 6 рублей за 1 килограмм

Лимоны – 5,5 рубля за 1 килограмм

Бананы – 5 рублей за 1 килограмм

Ягоды

Шиповник – 5 рублей за 5 литров

Боярышник – 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов

Клюква — 10 рублей за 1 литр

Разное

Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм

Сельдерей — 6,5 рубля за 1 килограмм

Консервированная малина и вишня — 6 рублей за 0,5 литра

Консервированная клубника — 5 рублей за 0,5 литра

Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм

Капуста квашеная с клюквой – 4,5 рубля за 1 литр

Рулетики из капусты и моркови – 8 рублей за 1 килограмм

Свёкла отварная – 2,5 рубля за 1 килограмм

Лечо домашнее – 3,5 рубля за 0,5 литра

Свёкла маринованная – 7 рублей за 1 килограмм

Чеснок маринованный – 5 рублей за 0,5 литра

Яйцо домашнее – 4 рубля за 1 десяток

Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов

Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм

Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм

Семечки тыквенные сушёные – 2 рубля стакан 150 граммов

Приправа укроп – 1 рубль за 100 граммов

Кориандр – 1,5 рубля за 100 граммов

Тмин – 1,5 рубля за 100 граммов

Смесь приправ – 2 рубля за 100 граммов

Приспособления для дачи