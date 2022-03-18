На рынке некоторые цены бьют рекорды, но не все. За пол-литровую банку консервированных боровиков просят 10 рублей, а килограмм болгарского перца стоит 17 рублей за  килограмм. Появились теплицы, укрывной целлофан. Цена на лук-севок держится от 7,5 до 10 рублей. Перечень цен на овощи, фрукты и другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 13.30 четверга, 17 марта.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 1,5 рубля за 1 килограмм
  • Пекинская капуста – 5,8 рубля за 1 килограмм
  • Огурец свежий — 4,5 рубля за 1 килограмм
  • Помидор – 9,5 рубля за 1 килограмм
  • Картофель – 1,5 рубля за 1 килограмм
  • Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая – 1,6 рубля за 1 килограмм
  • Тыква – 2 рубля за 1 килограмм
  • Перец – 17 рублей за 1 килограмм
  • Лук репчатый – 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Чеснок свежий – 11 рублей за 1 килограмм
  • Дайкон – 3,5 рубля за 1 килограмм
  • Редис – 5 рублей за 1 килограмм
  • Имбирь — 12 рублей за 1 килограмм

Фрукты

  • Апельсин – 5-6 рублей за 1 килограмм
  • Гранаты -7,5 рубля за 1 килограмм
  • Виноград – 8 рублей за 1 килограмм
  • Мандарины – 5,5 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки – 2-3,5 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки сушёные – 6 рублей за 1 килограмм
  • Лимоны – 5,5 рубля за 1 килограмм
  • Бананы – 5 рублей за 1 килограмм

Ягоды

  • Шиповник – 5 рублей за 5 литров
  • Боярышник – 1 рубль за 1 литр
  • Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов
  • Клюква — 10 рублей за 1 литр

Разное

  • Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Сельдерей — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Консервированная малина и вишня — 6 рублей за 0,5 литра
  • Консервированная клубника — 5 рублей за 0,5 литра
  • Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм
  • Капуста квашеная с клюквой – 4,5 рубля за 1 литр
  • Рулетики из капусты и моркови – 8 рублей за 1 килограмм
  • Свёкла отварная – 2,5 рубля за 1 килограмм
  • Лечо домашнее – 3,5 рубля за 0,5 литра
  • Свёкла маринованная – 7 рублей за 1 килограмм
  • Чеснок маринованный – 5 рублей за 0,5 литра
  • Яйцо домашнее – 4 рубля за 1 десяток
  • Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
  • Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
  • Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм
  • Семечки тыквенные сушёные – 2 рубля стакан 150 граммов
  • Приправа укроп – 1 рубль за 100 граммов
  • Кориандр – 1,5 рубля за 100 граммов
  • Тмин – 1,5 рубля за 100 граммов
  • Смесь приправ – 2 рубля за 100 граммов

Приспособления для дачи

  • Теплица 3 метра — 50 рублей
  • Теплица 5 метров – 60 рублей
  • Целлофан (4 метра ширина) — 5 рублей за 1 метр