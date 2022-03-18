Что делать тем, у кого проблемы со щитовидкой, если из аптек пропадут таблетки. Личный опыт случчанки и советы врача

Я – Вика, и у меня с детства стоит диагноз «первичный гипотиреоз». Это значит, что у меня дефицит тиреоидных гормонов, мне назначена заместительная гормональная терапия. Каждое утро за час до завтрака я принимаю таблетку.Мне назначена маленькая поддерживающая доза 34,5 мкг. Чтобы сэкономить деньги и время на походах в аптеку, покупаю пачку таблеток 75 мкг, и её хватает на два раза больше.

В последнее время на фоне событий в Украине я и моя знакомая обратили внимание, что в аптеках словно дефицит этих таблеток. Например, в одной из слуцких аптек я забрала три последние пачки по 25 мкг.

На данный момент это похоже на то, что дефицит возник из-за паники и тревоги людей, которым подалась и я. Однако на сайте tabletka.by можно посмотреть, что таблетки есть, но немного.

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И конечно, у меня и у других, у кого есть нюансы со щитовидной железой, возникает вопрос: что делать, если пропадут таблетки из-за санкций или ещё чего? На эту тему вышел прямой эфир у Татьяны Савич, минского эндокринолога, которая сотрудничает с женским проектом Lampa. Посмотреть его можно здесь.

А мы для экономии времени публикуем короткий пересказ эфира с главными тезисами «Что делать, если пропадут таблетки?»

Коротко о главном:

1. Если у вас есть старые пачки с истекшим сроком годности, пользуйтесь. Месяцев шесть накидывайте смело. В условиях дефицита это нормально.

2. Если у вас осталась одна пачка с вашей дозировкой и купить лекарство больше негде, спокойно делите таблетку на меньшие дозы. Лучше уменьшить дозировку, чем вообще пропускать и не пить.

3. При приёме таблетки всасывается 75%, остальные 25% идут потерями. Поэтому по возможности отложите остальные лекарства на четыре часа и завтрак минимум на час, чтобы всосалось больше.

4. Если вы пьёте маленькие дозы 12,5, 25, 50 мкг, спокойно можете остаться без таблеток на длительное время. Конечно, под контролем анализов и врача.

5. Если у вас есть таблетки и вы их не принимаете, поделитесь с теми, кому терапия особенно важна. Это те, кто пьёт большие дозы (например, 150 мкг) и у кого удалена щитовидная железа. Им они необходимы.

6. Если вы почувствуете, что есть дефицит, запускайте сарафанное радио, создавайте чаты, где сможете помочь друг другу таблетками.

Больше текстов женского проекта Lampa читайте здесь.