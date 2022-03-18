Китайский юань в Беларуси. Что это такое

На Белорусской валютно-фондовой бирже с 18 марта 2022 года будут торговать юанями. Это не значит, что вы уже сможете купить их в обычных обменниках в Слуцке. Тем не менее есть повод познакомиться с этой валютой поближе.

Ранее: В Беларуси начинают торговать юанями. Выгодно ли вкладываться в китайскую валюту — рассказывает эксперт

Юань — денежная единица Китайской Народной Республики. Слово используется исключительно вне Китая, переводится как «круг» («круглая монета»).

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В самом Китае говорят не юань, а «женьминьби», в переводе дословно — «народные деньги». Международное обозначение — CNY. Значок юаня представляет собой латинскую букву Y с двумя поперечными чёрточками.

1 юань = 10 цзяо = 100 фэней.

Один юань делится на 10 цзяо, которые, в свою очередь, делятся на 10 фыней (фэней). Фыни — примерно то же, что копейка.

Например, сумма в 3,14 юаня произносится как 3 юаня 1 цзяо 4 фыня.

Банкноты:

1, 2 (очень редкие), 5, 10, 20, 50 и 100 юаней;

1, 2 и 5 цзяо (т.е. 10, 20 и 50 «копеек»).

Монеты:

1 юань;

1 и 5 цзяо (также называются в разговорной речи «мао»);

1, 2 и 5 фыней. Монеты самых мелких номиналов в 1, 2 и 5 фыней, формально являющиеся платёжеспособными, в обращении практически не используются.

В обращении находятся банкноты в 1 и 5 цзяо образца 1980 года, 1, 5, 10, 20, 50 и 100 юаней образца 1999 года (включая модификации 2005 и 2015 годов) и более поздние выпуски. Новый тип монет и банкнот образца 2019 года со временем станет преобладающим, постепенно вытесняя с обращения предыдущие выпуски, пишет myfin.by.

Какой курс юаня

По состоянию на 17 марта 1 юань — это 52 белорусские копейки, или 1 белорусский рубль – примерно 1,9 юаня. То есть считать мелкие суммы легко – рубль дороже юаня примерно в два раза.

Как выглядят юани

1 юань — это жёлто-зелёные бумажные купюры, на обратной стороне которых изображено три каменные пагоды на озере Сиху, в городе Ханчжоу. На обратной стороне изображена орхидея.

5 юаней — банкнота фиолетового цвета со знаменитой горой Тайшань, в провинции Шаньдун — это самый известный и почитаемый горный массив в Китае. Водяной знак банкноты – нарцисс.

10 юаней — синяя бумажка с изображением достопримечательности «Три ущелья» на реке Янцзы, в провинции Сычуань. В качестве символа купюры выступает роза.

20 юаней — банкнота коричневого цвета с пейзажем реки Лицзян в Гуйлине (а точнее в деревушке Яншо), одно из самых красивых мест Китая. На деньгах имеется водяной знак лотоса.

50 юаней — банкнота зелёного цвета с дворцом Потала в столице Тибета — городе Лхаса. На обратной стороне – хризантема.

100 юаней — купюра красного цвета, на которой изображён дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь, в столице КНР — Пекине. На обратной стороне изображена цветущая слива.

Как отличить настоящие юани от подделки

Следует провести пальцем по волосам Мао Цзэдуна: на банкнотах крупного достоинства они рельефные.

Водяные знаки на настоящих юанях чёткие, имеют строго очерченные границы.

Стоит посмотреть на номинал банкноты под углом, наклонив купюру: вокруг орнамента должен быть виден голубой ореол.

Можно воспользоваться брелоком-детектором и посветить им на деньги: настоящие содержат особые нити, которые святятся в ультрафиолете.

И ещё факты о юане

Самая крупная банкнота в Китае – 100 юаней, что порой вызывает определённые неудобства — большая сумма просто не будет помещаться в кошельке. Почему так принято, не может понять даже местное население. Некоторые полагают, что таким образом власти борются с коррупцией и инфляцией, некоторые считают, что это методика уравнивания бедных и богатых граждан, пишет сайт chinaexpro.ru