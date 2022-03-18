Как вырастить хорошую цветочную рассаду. Советы специалиста из Слуцка

Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся, поделилась на сайте Центра секретами выращивания крепкой цветочной рассады.

Какие цветы выращивают из рассады

«Для начала уясним себе, какие цветы можно размножать рассадным способом, — пишет Тамара Анатольевна. — К таким относятся как однолетние и двулетние растения, так и многолетники.

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Из однолетних цветов на рассаду чаще всего сеют те, у которых длительный период вегетации (то есть роста, развития — Прим.ред.), или если вы хотите, чтобы цветы зацвели пораньше. В принципе, можно выращивать рассаду любых цветов, кроме тех, которые плохо переносят пересадку.

Чаще всего сеют на рассаду семена лобелии, петунии, цинерарии, львиного зева, герани, герберы, а также анютины глазки, примулу, бальзамин, бегонию, вербену, агератум, астру, сальвию.

Когда какие семена высевать

В какие сроки правильно высевать семена цветов? На пакетах с семенами обычно указывается время посева или посадки, а также время, которое должно пройти от посева семян до начала цветения. Советую обращать на это внимание. Это очень важно! Чем больше этот временной отрезок, тем раньше нужно сеять семена.

Раньше всех (практически в январе) высеваются на рассаду те цветы, семена которых должны пройти обязательную стратификацию – стимуляцию низкой температурой. Это многие многолетники: аквилегия, клематис, колокольчики, ирисы, многие луковичные, прострел, лаванда, примула.

Провести стратификацию очень просто. Рекомендации о сроках, оптимальной температуре, способе стратификации и условиях последующего выращивания можно найти на оборотной стороне пакетиков с семенами. Там же вы проверите срок годности и отметку о прохождении ими контроля качества. Самый простой способ — высыпьте семена на влажную бумажную салфетку или на ватный диск, вложите в пакетик с застёжкой и положите в холодильник на то время, которое рекомендует производитель семян.

В первый месяц зимы сеют и туговсхожие семена многолетников с толстой или плотной оболочкой, если по какой-либо причине вы не хотите их скарифицировать (механически повредить или удалить оболочку семян).

В феврале высеваем семена цветов с длительными сроками всхожести. В последнее время очень популярны стали растения, которые хорошо себя чувствуют и в саду, и в домашних условиях: фуксии, бальзамины, пеларгонии. Их самое время высеять на рассаду в это время.

Не забываем и про летники раннего срока цветения для подвесных корзин, украшающие лоджии, балконы и застеклённые террасы, – петунию и лобелию. Рассаде этих цветов понадобится длинный световой день, поэтому придётся устраивать для неё дополнительное освещение.

В марте запланируйте себе посев на рассаду вербены, ибериса, лобулярии, клеомы, колокольчиков, однолетнего флокса, львиного зева, маттиолы (левкоя). Ближе к концу марта высеваем на рассаду семена флокса Друммонда, целозии, гелихризума, алиссума, агератума, арктотиса, однолетней астры и клещевины.

В апреле высеваем на рассаду циннию изящную, маргаритку, дельфиниум многолетний, георгин однолетний, гацанию, годецию, ипомею, календулу, ксерантемум, резеду душистую, скабиозу, амарант, аквилегию, кохию (летний кипарис) и бархатцы.

Посуда для рассады

Если рассады предстоит вырастить немало, то лучше использовать пластмассовые кассеты для рассады с поддонами, стаканчики или ящики. Также в последнее время хорошо себя зарекомендовали и активно используются торфяные горшочки. Их пористые стенки обеспечивают необходимый влаго- и воздухообмен в том слое почвы, где живёт и развивается корневая система, а подросшие растения потом высаживаем в открытый грунт прямо в горшочках, не травмируя их корни. Горшочки не содержат токсичных веществ и болезнетворных организмов, они достаточно прочны как в сухом, так и во влажном состоянии.

Ещё одно новомодное веяние последних лет — торфяные таблетки для рассады. В них хорошо сажать мелкие и очень мелкие семена растений. Таблетки набухают при замачивании и образуют своеобразный стаканчик, наполненный субстратом. Однако, в чём бы вы не решили выращивать рассаду, помните: в днище должны быть дренажные отверстия, а под днищем — находиться поддон для лишней воды.

О грунте

Земля для рассады должна отличаться рыхлостью, лёгкостью и пористостью. Она должна хорошо пропускать воздух и удерживать влагу, а также соответствовать требованиям того растения, которое вы намерены выращивать.

Непригодны для составления грунта: компосты любых видов, перепревшие листья и навоз, древесная стружка, низинный торф, солома, сенная труха, древесные опилки.

А вот торф верховой, песок или супесь луговые, но не огородные, мох сфагнум, измельчённая хвойная кора, сухая хвоя, зерновая шелуха, дроблёная скорлупа арахиса, речной и кварцевый песок, перлит, вермикулит, агроперлит, пенопласт гранулированный, измельчённые пемза и керамзит могут служить компонентами для замешивания субстрата.

Классический пример субстрата для рассады: 65-70 % опилок, 25-40 % песка. Можно купить готовую почвосмесь для рассады в магазине. Огородную землю лучше не использовать, поскольку она не сбалансирована по минеральному составу и в ней могут быть болезнетворная микрофлора и личинки вредителей. Грунт для рассады, покупной он или самостоятельно вами составленный, перед посевом желательно простерилизовать в духовом шкафу.

Самое главное правило

Сегодня в помощь начинающим цветоводам-любителям огромное количество литературы, интернет-источники, всевозможные лайфхаки и даже видеоуроки. Поэтому последний и самый главный совет от меня. Делайте всё с любовью и с хорошим настроением. Верьте в то, что растения, которые вы посадили, обязательно взойдут, порадуют вас и ваших близких яркими летними красками и обильным цветением. И всё сбудется. Подарите весной растениям тепло своих рук и свою позитивную энергию, а летом черпайте эту энергию от них. Красивого, яркого всем лета!»