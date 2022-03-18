В Слуцке на Чёртовом мосту образовался провал. Но не в ад

Читатель «Кур’ера» Виктор в своём звонке в редакцию сообщил, что в понедельник, 14 марта, на Чёртовом мосту в Слуцке заметил дыру.

«На следующий день дыра стала ещё больше», — сказал Виктор. Он позвонил в службу 115, пояснив, что провал становится опасным. К моменту публикации городские службы закрыли дыру временными железными переходами. Что будет с мостом дальше — на момент публикации неизвестно.

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Пешеходный мост с улицы Виленской, который в народе называют «Чёртов», — оживлённый. Он соединяет центр города (район парка) с районом улицы Строителей. Практически каждую минуту по нему проходят люди. А в оживлённые часы — более десятка случчан.

Напомним, что в апреле прошлого года наш читатель через «Народную новость» опубликовал фото опасно накренившегося «Конского» моста. Вскоре он был отремонтирован.

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