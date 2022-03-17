В Беларуси начинают торговать юанями. Выгодно ли вкладываться в китайскую валюту — рассказывает эксперт

На Белорусской валютно-фондовой бирже с 18 марта 2022 года будут торговать юанями. Торги по валютной паре юань/белорусский рубль будут проходить аналогично торгам основными валютами (доллар, евро, российский рубль) — в режиме непрерывного двойного аукциона с расчётами в день заключения сделки. «Про бизнес» узнал у Вадима Иосуба, старшего аналитика «Альпари Евразия», в чём причина начала торговли китайской валютой в Беларуси и кому выгодно покупать юани.

Почему биржа начинает торговать юанями?

— Есть несколько причин для начала торгов китайской валютой. Во-первых, заморожены резервы Нацбанка в евро. Ожидается, что в самое ближайшее время заморозят резервы и в долларах США. На многие белорусские банки наложены западные санкции. Постоянно дополняется список секторальных санкций, что естественно будет сокращать вплоть до нуля внешнюю торговлю с западными странами.

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Во-вторых, думаю, белорусское правительство возлагает некие надежды на то, что Китай поможет, и на развитие торговли с Китаем.

Ожидая небывалый рост торговли с Китаем, белорусские власти хотят расширить рынок юаня — вывести его в число основных валют.

Так, чтобы он торговался, как доллар, евро, российский рубль, в течение всего дня в режиме непрерывного двойного аукциона. И чтобы предприятиям в Беларуси было легче покупать юань и продавать (при его наличии).

Насколько юань — стабильная валюта?

— То, что юань таким образом будет торговаться на бирже, совсем не говорит о том, что в обменных пунктах будет больше наличного юаня, и тем более о том, что наличный юань станет более привлекательным.

Из плюсов юаня можно отметить то, что он административно торгуется в небольшом коридоре к доллару в самом Китае. То есть с точки зрения курсов юань почти как доллар.

Но лишь до того момента, пока Китай в очередной раз не решит административно девальвировать юань к доллару. Между такими решениями юань торгуется очень близко к доллару, с минимальными колебаниями.

Курсообразование юаня не рыночное, а административное. И чтобы улучшить свои торговые позиции в мире, Китай иногда прибегает к искусственной девальвации национальной валюты. Кстати, это применялось во время президентства Дональда Трампа. США даже объявляли экономические войны Китаю из-за искусственной девальвации юаня, ведь Китай таким образом пытается получить определённые преференции в мировой торговле.

Кому стоит вложиться в юань? Какому бизнесу это выгодно?

— Просто так вкладываться в юань смысла нет. Если есть свободные средства и нет возможности купить доллары или евро, тогда лучше купить юань. Это всё же надёжнее, чем хранить белорусский рубль на банковских счетах.

Юань наиболее привлекателен для предприятий-импортёров из Китая, если китайские контрагенты согласны принимать национальную валюту. Однако не совсем понятно, зачем китайским контрагентам продавать товар за юани. Когда китайские компании занимаются экспортом, они, как правило, это делают, чтобы зарабатывать евро или доллары. Например, белорусские экспортёры были бы не в восторге от экспорта в белорусских рублях.

На мой взгляд, у китайских партнёров вряд ли будет массовое желание продавать Беларуси продукцию за юани. Могут быть лишь отдельные случаи.

Напомню, баланс торговли между Беларусью и Китаем глубоко отрицательный для Беларуси. За 2021 год отрицательное сальдо торговли с Китаем достигло более $ 3,2 млрд.

О чём это говорит? Даже если всю торговлю между Беларусью и Китаем перевести в юани, у белорусских предприятий просто не будет столько китайской валюты. Ведь покупает Беларусь у Китая больше, чем в Китай продаёт.