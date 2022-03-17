Это произошло в ночь с субботы на воскресенье (12-13 марта) в деревне Чижовка Слуцкого района.

Как рассказали «Кур’еру» в Слуцком РОСК, предварительно установлено, что 33-летний местный житель залез в дом к 47-летней односельчанке через окно и стал требовать у неё спиртное. При этом мужчина ударил хозяйку камнем по голове, а потом стал душить. Женщина вспомнила, что у неё есть начатая бутылка, и отдала её. Нападавший пошёл выпивать.

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Жителя Чижовки задержали и заключили под стражу. Свои действия он объяснил тем, что у него началась «белая горячка». Подозреваемый уже был судим.

В отношении задержанного Слуцкий РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РБ (разбой, совершённый с проникновением в жилище, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет с конфискацией имущества).