«Россияне спрашивают, каким будет отношение к ним на отдыхе». Случчанка рассказала, что думают в Турции про события в Украине

Случчанка Екатерина Чижик, которая живёт в Турции, рассказала женскому проекту Lampa, как там воспринимают происходящие события в Украине.

«Я живу в Турции. Отношение к происходящему на территории Украины у моих знакомых разнится. На работе я общаюсь с коллегами-турками, а своё свободное время я провожу в компании друзей, все они россияне.

Я работаю в туризме, и, конечно, мы с замиранием сердца ждём завершения этого ужаса в Украине. Думаю, что многие думают о себе в этот момент, о своих рабочих местах и возможности заработка в этом сезоне. Ведь, как известно, турецкие курорты без туристов из России, Украины и Беларуси выглядят очень плачевно. Но если взять в качестве примера происходящее в Беларуси в 2020 году, то в новостях ситуация описывалась редко, поверхностно и с большими поправками.

Все мысленно поддерживают Украину

За событиями в Украине все следят. В новостях освящается эта тема объёмно и каждый день, все мысленно поддерживают Украину. Но особых резких высказываний в адрес России не слышала, не могу сказать почему: из страха вступления в этот военный конфликт или же больше из переживаний об экономических изменениях.

В социальных сетях получаю много сообщений с вопросами от россиян, каким будет отношение к гостям из России и ждут ли русских этим летом в Турции.

Вопрос риторический. Конечно, ждут. На данный момент малознакомые люди часто спрашивают, откуда я, сопереживая и желая скорейшего завершения этого всего.

Коллеги и друзья всегда интересуются, как мои родители и близкие — это, безусловно, говорит о внутренних переживаниях и о том, что их эта тема беспокоит не меньше нашего».

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы знаем, что люди разные и есть разные позиции о происходящем в Украине сейчас. Напоминаем, что в условиях военного конфликта очень сложно разобраться, что на самом деле происходит, поэтому призываем вас быть критичными к той информации, которую вы получаете, сохранять спокойствие и быть терпимыми друг к другу.