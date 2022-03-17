Бедное дерево служит общественным туалетом не один год (около здания №3 по улице М.Богдановича, за магазином «Хит». — Прим.ред.).

Что же это такое? Средь бела дня, вокруг люди, а другие так бессовестно себя ведут. Прямо «пятой точкой» светят на камеру.

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Я дважды в неделю вожу ребёнка к логопеду и каждый раз наблюдаю, как туда бегают мужики в туалет. Однажды даже пришёл с бутылкой, поставил её рядом. Пока справлял нужду, всё сделал, взял её и пошёл.

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