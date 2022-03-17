По решению Минсельхозпрода перед началом посевной на многие семена будет действовать скидка 50%. Это касается как оригинальных, так и элитных семян, пишет AGRONEWS.
Стоимость будет снижена на:
- яровую пшеницу,
- овёс,
- гречиху,
- просо,
- кукурузу,
- картофель,
- озимые рожь и пшеницу,
- тритикале и др.
В прошлом году действовали аналогичные скидки.
Посевная в нынешнем году пойдёт по совершенно другому сценарию. Одни из крупнейших производителей пшеницы — Россия и Украина — скорее всего, отправят на экспорт меньше продукции. В России увеличили площадь посевов, однако страна запретила вывоз кукурузы и ряда зерновых. А в Украине посевная и вовсе под угрозой срыва из-за боевых действий. Из-за сложившейся ситуации ожидается рост цен на многие продукты. На этом фоне наша страна также ограничила экспорт ряда зерновых.
Экспорт пшеницы из России и Украины сократится на 12%. Такая информация размещена в докладе Министерства сельского хозяйства США. Ожидается, что поставки из указанных стран в нынешнем сезоне сократятся на 7 млн тонн до 52 млн тонн.