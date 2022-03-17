По решению Минсельхозпрода перед началом посевной на многие семена будет действовать скидка 50%. Это касается как оригинальных, так и элитных семян, пишет AGRONEWS.

Стоимость будет снижена на:

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яровую пшеницу,

овёс,

гречиху,

просо,

кукурузу,

картофель,

озимые рожь и пшеницу,

тритикале и др.

В прошлом году действовали аналогичные скидки.

Посевная в нынешнем году пойдёт по совершенно другому сценарию. Одни из крупнейших производителей пшеницы — Россия и Украина — скорее всего, отправят на экспорт меньше продукции. В России увеличили площадь посевов, однако страна запретила вывоз кукурузы и ряда зерновых. А в Украине посевная и вовсе под угрозой срыва из-за боевых действий. Из-за сложившейся ситуации ожидается рост цен на многие продукты. На этом фоне наша страна также ограничила экспорт ряда зерновых.

Экспорт пшеницы из России и Украины сократится на 12%. Такая информация размещена в докладе Министерства сельского хозяйства США. Ожидается, что поставки из указанных стран в нынешнем сезоне сократятся на 7 млн тонн до 52 млн тонн.