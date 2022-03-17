«Я не знаю, что будет завтра». Жители Слуцка рассказали о своих планах на март

В последние две недели жители Слуцка ощущают различные перемены, которые влияют на их жизнь. Почти каждый день меняются курсы валют в банках, просматриваются тревожные тенденции на потребительском рынке.

«Кур’ер» вышел на улицу и спросил у случчан, какие у них планы на первый весенний месяц и не изменились ли они в последнее время.

Реклама

Валерий

Мы ожидаем, что Беларусь будет помогать в достижении мира в Украине. Думаем, что волна нехорошая до нас не докатится. Свои поездки не планировали: обстановка с коронавирусом наложила отпечаток.

У белорусов есть крестьянская жилка: сезонные работы как были, так и будут. Будет жизнь продолжаться. Будем держать себя в руках.

Людмила

Планы на март — выживать. У меня есть и взрос­лые дети, и двое несовершеннолетних. Никаких особенных планов на март, в общем, и не было. Другое дело, что тревог прибавилось. Огород у нас и так был. Запасы тоже — ягоды, какие-то закатки, сок — были и будут. Мы к этому привык­ли и в этом живём. Особо ничего не изменится.

Игорь

В связи с последними новостями и событиями у меня никаких нет планов, они отменились. Были планы поехать за границу. Моя дочка в США, и я даже не знаю, как к ней выехать. И она, соответственно, сюда не поедет. Как будет жизнь идти, так и будет. Ничего не ясно, какой-то мрак.

Александр

Я в тумане. Как ёжик. Ёжик в тумане не знает, что будет через метр, а я не знаю, что будет зав­тра. Только что зашёл в банк и спросил, есть ли в наличии валюта, чтобы понимать, на каком мы свете живём. Валюта есть, но её цена — не соответствующая действительности.