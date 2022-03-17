Снимаются все ограничения на перемещение граждан между Беларусью и Россией

С 18 марта снимаются все ограничения на поездки между Россией и Беларусью. Об этом заявил Михаил Мишустин, председатель Правительства Российской Федерации.

Он добавил, что этот вопрос заранее согласовали с Владимиром Путиным, пишут «РИА Новости».

