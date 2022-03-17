«Если и не будет пожара, то зараза... хлынет в водохранилище». Житель Солигорска рассказал об огромной свалке

В «Кур’ер» обратился житель Солигорска, владелец гаража на территории бывшего шламохранилища от 1-го рудоуправления.

Мужчину волнует, что стихийная свалка мусора, которая вплотную подходит к стенам гаражей, представляет опасность как в плане возникновения пожара, так и загрязнения водохранилища.

«Приближается лето. Если случится тут пожар, то выгорит не один гараж. Если, к счастью, и не будет пожара, то от свалки добра ждать не приходится. С дождевыми водами в водохранилище хлынет зараза», — сказал мужчина.

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По его словам, он обращался в санэпидстанцию и в охрану природы, но пока ничего не изменилось.

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