Коммунальные услуги… Главред «Нашай Нівы» и начальник отдела рекламы получили по два с половиной года колонии

Суд в Минске приговорил к двум с половиной годам колонии Егора Мартиновича, главного редактора белорусского издания «Наша Ніва», и Андрея Скурко, начальника отдела рекламы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Полина Скурко, жена Андрея Скурко.

Судья признала Мартиновича и Скурко виновными в причинении имущественного ущерба без признаков хищения (часть 2 статьи 216 УК РБ) и назначила то наказание, которое запрашивал прокурор.

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По версии обвинения, «Скурко и Мартинович, являясь должностными лицами издательского предприятия, а Мартинович — ещё и собственником частного унитарного предприятия, с мая 2017 года по июнь 2021 года разместили в квартире, принадлежащей Скурко, офисы данных организаций для осуществления предпринимательской деятельности». При этом они оплачивали коммунальные услуги по тарифам для физических лиц, а не для организаций.

В Беларуси тарифы на коммунальные услуги для юридических лиц выше, чем для физических.

Изначально прокуратура заявила, что Скурко и Мартинович своими действиями нанесли предприятиям «Минскэнерго» и «Минскводоканал» ущерб в размере 3,5 тысячи рублей. Позже размер ущерба был увеличен до 10 тысяч рублей.

Обвиняемые полностью возместили ущерб, сообщила прокуратура. «Минскэнерго» и «Минскводоканал» во время судебного процесса заявили, что не имеют к ним претензий.