Коммунальные услуги… Главред «Нашай Нівы» и начальник отдела рекламы получили по два с половиной года колонии

Суд в Минске приговорил к двум с половиной годам колонии Егора Мартиновича, главного редактора белорусского издания «Наша Ніва», и Андрея Скурко, начальника отдела рекламы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила Полина Скурко, жена Андрея Скурко.
Судья признала Мартиновича и Скурко виновными в причинении имущественного ущерба без признаков хищения (часть 2 статьи 216 УК РБ) и назначила то наказание, которое запрашивал прокурор.
По версии обвинения, «Скурко и Мартинович, являясь должностными лицами издательского предприятия, а Мартинович — ещё и собственником частного унитарного предприятия, с мая 2017 года по июнь 2021 года разместили в квартире, принадлежащей Скурко, офисы данных организаций для осуществления предпринимательской деятельности». При этом они оплачивали коммунальные услуги по тарифам для физических лиц, а не для организаций.
В Беларуси тарифы на коммунальные услуги для юридических лиц выше, чем для физических.
Изначально прокуратура заявила, что Скурко и Мартинович своими действиями нанесли предприятиям «Минскэнерго» и «Минскводоканал» ущерб в размере 3,5 тысячи рублей. Позже размер ущерба был увеличен до 10 тысяч рублей.
Обвиняемые полностью возместили ущерб, сообщила прокуратура. «Минскэнерго» и «Минскводоканал» во время судебного процесса заявили, что не имеют к ним претензий.
- Егора Мартиновича и Андрея Скурко задержали в июле 2021 года. Вместе с ними были задержаны ещё два сотрудника издания, однако их позже отпустили.
- После задержаний редакция «Нашай Нівы» переехала за границу. КГБ Беларуси объявил издание «экстремистским формированием».
- «Наша Ніва» пишет на белорусском языке. Издание было создано в 1991 году и является одним из самых известных СМИ Беларуси.