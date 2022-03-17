Когда над Слуцком летает дрон… Прокуратура рассказала о порядке использования беспилотников в воздушном пространстве Беларуси

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что в Республике Беларусь систематически допускаются нарушения порядка использования воздушного пространства с применением авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов (далее — БПЛА).

Основной причиной этому служит незнание либо игнорирование владельцами (пользователями) указанных летательных аппаратов требований законодательства по организации и выполнению полётов.

Авиамодели

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 25.02.2016 №81 «Об использовании авиамоделей» под авиамоделью понимается летательный аппарат без человека на борту, управление полётом которого возможно только при условии визуального контакта с ним, а также неуправляемый свободнолетающий аппарат.

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Порядок использования авиамоделей установлен Правилами использования авиамоделей в Республике Беларусь, утверждёнными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.08.2016 №636 (далее — Правила).

Так, для обеспечения безопасности полётов воздушных судов использование авиамоделей осуществляется на высоте, не превышающей 100 метров от уровня земной (водной) поверхности.

Запрещается использование авиамоделей:

в пределах зон, запрещённых для использования авиамоделей, без согласования с государственными органами (организациями), в интересах которых установлены такие зоны согласно перечню (ознакомиться с графическим перечнем можно на сайте ГУП «Национальное кадастровое агентство» (http://map.nca.by/map.html);

в случаях, определяемых Службой безопасности Президента Республики Беларусь в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной охране»;

на высоте, превышающей 100 метров от уровня земной (водной) поверхности;

общей массой более 0,5 килограмма без соответствующей маркировки авиамодели (маркировка авиамодели — нанесение символов, букв, цифр посредством гравировки или с применением средств, стойких к атмосферным воздействиям, осуществляется её владельцем).

Использование авиамоделей в воздушном пространстве Республики Беларусь осуществляется без разрешений органов Единой системы организации воздушного движения (Единая система формируется из соответствующих военных и гражданских органов). Они не подлежат государственной регистрации.

При использовании авиамодели пользователь обязан:

выполнять требования, предусмотренные вышеуказанными Правилами;

соблюдать правила её эксплуатации и выполнять требования безопасности, предусмотренные производителем (изготовителем) авиамодели;

принимать все возможные меры (вплоть до прекращения использования авиамодели) в случае возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу физического лица (индивидуального предпринимателя), имуществу юридического лица.

Дроны (квадрокоптеры)

Наиболее широко в Республике Беларусь используются беспилотные летательные аппараты.

Согласно ст.1 Воздушного кодекса Республики Беларусь под БПЛА понимается воздушное судно, предназначенное для выполнения полёта без экипажа на борту.

В силу требований п.103 Авиационных правил полётов в воздушном пространстве Республики Беларусь, утверждённых постановлением Государственного комитета по авиации Республики Беларусь и Министерства обороны Республики Беларусь №7/30 от 01.06.2004, полёты БПЛА над населёнными пунктами, за исключением сельских, запрещены.

Для выполнения в Республике Беларусь официального полёта беспилотником его владелец обязан подать план полёта или заявку на использование воздушного пространства Республики Беларусь (далее — ИВП) в центр Единой системы организации воздушного движения.

Подача названных документов осуществляется посредством системы «Интернет-Заявка» РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» (https://fpl.ban.by/#/auth) через личный кабинет после предварительного заключения договора на обслуживание с названной организацией. Правила составления заявок на ИВП определены в Авиационных правилах от 03.03.2014 №5/4.

Обязательным условием в случае выполнения беспилотником полёта с одновременным осуществлением аэрофотосъёмки является наличие у пользователя воздушного пространства разрешения Генерального штаба Вооружённых Сил.

Информация о наличии такого разрешения указывается в плане полёта или заявке на ИВП.

Нарушение правил использования воздушного пространства влечёт за собой административную ответственность по ст.18.35 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях с наложением взыскания в виде предупреждения или штрафа: на физическое лицо — до 20 б.в., на юридическое лицо — до 50 б.в. Ответственность за повторное совершение такого же правонарушения в течение года наказывается штрафом: для физического лица в размере от 10 до 50 б.в., для юридического лица — от 20 до 100 б.в.

В настоящее время национальным законодательством прямо не предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил использования беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Беларусь. Однако в зависимости от наступивших последствий действия виновного лица могут быть квалифицированы по ст.ст.147, 149, 153, 155, 218, 219, 289, 314, 339 либо иным статьям Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Следует обратить внимание, что положения Указа Президента от 05.06.2019 №215 позволяют военнослужащим (сотрудникам) воинских формирований и органов внутренних дел, работникам военизированной охраны применять специальные средства, оружие, боевую и специальную технику по пресечению полётов беспилотных летательных аппаратов (авиамоделей), которые совершаются в нарушение действующего законодательства.

В.В. Мелешко, помощник прокурора Слуцкого района, юрист 2 класса