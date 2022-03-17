Беларусь вошла в топ-10 лидеров европейской инфляции

Портал Trading Economics опубликовал рейтинг стран Европы по уровню инфляции, в котором представлены государства с самыми низкими и высокими показателями роста цен, пишет Thinktanks.by.
В европейском рейтинге стран с самым низким уровнем инфляции, по данным портала Trading Economics, лидируют:
- Лихтенштейн – 1,5%,
- Швейцария – 2,2%,
- Франция – 3,6%,
- Норвегия – 3,7%,
- Албания – 3,9%,
- Мальта – 4,1%,
- Португалия – 4,2%,
- Швеция – 4,3%,
- Финляндия – 4,5%,
- Дания – 4,8%.
Беларусь вошла в десятку стран с самым высоким уровнем инфляции в Европе. При этом инфляция в Беларуси ниже, чем в Литве, Чехии, Эстонии, Украине.
Годовой прирост потребительских цен в Беларуси в феврале 2022 года составил 9,99% относительно февраля 2021 года. Относительно января 2022 года потребительские цены выросли на 1,57%, пишет «Белорусы и рынок».
Месяцем ранее годовой прирост потребительских цен в Беларуси составлял 10,4%. Потребительские цены в январе 2022 года по отношению к декабрю 2021 года выросли на 1,5%.
Как сообщает Trading Economics, самый высокий уровень инфляции в Европе отмечен в следующих странах:
- Словакия – 9%,
- Россия – 9,17%,
- Беларусь – 9,99%,
- Болгария – 10%,
- Украина – 10,7%,
- Чехия – 11,1%,
- Эстония – 12%,
- Литва – 14,2%,
- Молдова – 18,5%,
- Турция – 54,44%.
В мировом рейтинге лидером по росту цен по-прежнему является Венесуэла, где инфляция составляет 340%.