Беларусь вошла в топ-10 лидеров европейской инфляции

Портал Trading Economics опубликовал рейтинг стран Европы по уровню инфляции, в котором представлены государства с самыми низкими и высокими показателями роста цен, пишет Thinktanks.by.

В европейском рейтинге стран с самым низким уровнем инфляции, по данным портала Trading Economics, лидируют:

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Лихтенштейн – 1,5%,

Швейцария – 2,2%,

Франция – 3,6%,

Норвегия – 3,7%,

Албания – 3,9%,

Мальта – 4,1%,

Португалия – 4,2%,

Швеция – 4,3%,

Финляндия – 4,5%,

Дания – 4,8%.

Беларусь вошла в десятку стран с самым высоким уровнем инфляции в Европе. При этом инфляция в Беларуси ниже, чем в Литве, Чехии, Эстонии, Украине.

Годовой прирост потребительских цен в Беларуси в феврале 2022 года составил 9,99% относительно февраля 2021 года. Относительно января 2022 года потребительские цены выросли на 1,57%, пишет «Белорусы и рынок».

Месяцем ранее годовой прирост потребительских цен в Беларуси составлял 10,4%. Потребительские цены в январе 2022 года по отношению к декабрю 2021 года выросли на 1,5%.

Как сообщает Trading Economics, самый высокий уровень инфляции в Европе отмечен в следующих странах:

Словакия – 9%,

Россия – 9,17%,

Беларусь – 9,99%,

Болгария – 10%,

Украина – 10,7%,

Чехия – 11,1%,

Эстония – 12%,

Литва – 14,2%,

Молдова – 18,5%,

Турция – 54,44%.

В мировом рейтинге лидером по росту цен по-прежнему является Венесуэла, где инфляция составляет 340%.