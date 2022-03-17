Беларусь вошла в топ-10 лидеров европейской инфляции

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Портал Trading Economics опубликовал рейтинг стран Европы по уровню инфляции, в котором представлены государства с самыми низкими и высокими показателями роста цен, пишет Thinktanks.by.

В европейском рейтинге стран с самым низким уровнем инфляции, по данным портала Trading Economics, лидируют:

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  • Лихтенштейн – 1,5%,
  • Швейцария – 2,2%,
  • Франция – 3,6%,
  • Норвегия – 3,7%,
  • Албания – 3,9%,
  • Мальта – 4,1%,
  • Португалия – 4,2%,
  • Швеция – 4,3%,
  • Финляндия – 4,5%,
  • Дания – 4,8%.

Беларусь вошла в десятку стран с самым высоким уровнем инфляции в Европе. При этом инфляция в Беларуси ниже, чем в Литве, Чехии, Эстонии, Украине.

Годовой прирост потребительских цен в Беларуси в феврале 2022 года составил 9,99% относительно февраля 2021 года. Относительно января 2022 года потребительские цены выросли на 1,57%, пишет «Белорусы и рынок».

Месяцем ранее годовой прирост потребительских цен в Беларуси составлял 10,4%. Потребительские цены в январе 2022 года по отношению к декабрю 2021 года выросли на 1,5%.

Как сообщает Trading Economics, самый высокий уровень инфляции в Европе отмечен в следующих странах:
  • Словакия – 9%,
  • Россия – 9,17%,
  • Беларусь – 9,99%,
  • Болгария – 10%,
  • Украина – 10,7%,
  • Чехия – 11,1%,
  • Эстония – 12%,
  • Литва – 14,2%,
  • Молдова – 18,5%,
  • Турция – 54,44%.

В мировом рейтинге лидером по росту цен по-прежнему является Венесуэла, где инфляция составляет 340%.