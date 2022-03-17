Что за звуки, похожие на взрывы, разбудили жителей Слуцка и других городов Беларуси

Громкий звук, похожий на выстрел или взрыв, случчане услышали в среду, 16 марта, примерно в 23.20. Где-то от грохота даже сработала сигнализация припаркованных во дворах машин.

Одновременно о громких звуках, похожих на взрывы, сообщали в соцсетях и мессенджерах жители Барановичей, Ганцевичей, Столина, Клецка и Лунинца.

В чате «Слуцкая телега» наши подписчики отреагировали сразу, интересуясь, что это было, и выдвигали свои версии.

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С одной стороны, для случчан в течение минувших десятилетий стал привычным грохот перехода самолётов на сверхзвуковую скорость (учитывая относительную близость военных аэродромов). Наши корреспонденты не раз были свидетелями, как гости города иногда тревожились, «что это грохнуло», и удивлялись спокойствию прохожих.

Но практически никогда такого грохота не было по ночам. К этому добавилась тревога случчан по поводу боевых действий в Украине.

Одно из объяснений произошедшего дал председатель Брестского горисполкома ещё днём 16 марта. Он сообщил, что несколько частей белорусской армии проводят плановые учения и стрельбы: «Спешу успокоить горожан. По информации военного комиссара Брестской области полковника Олега Коновалова, никаких чрезвычайных событий не происходит. В настоящее время военнослужащие 111-й артиллерийской бригады выполняют плановые задачи в рамках полевого выхода на полигон «Брестский».

Стрельбы запланированы на 16, 18, 23, 24 и 29 марта текущего года. Одновременно 38-я бригада 16 и 17 марта проводит плановые стрельбы из пушек Д-30 калибром 122 мм».

Об учениях утром 17 марта сообщил и телеграм-канал Минобороны РБ.

В МЧС РБ жителей успокаивали – чрезвычайных происшествий зарегистрировано не было.

В ночь на 17 марта (в 00.27) мэр украинского города Сарны сообщил о ракетном авиаударе (город находится в 50 километрах от белорусского Столина).

Связаны ли эти ночные события в Беларуси и Украине – достоверно неизвестно, так как удары по объектам в соседней стране происходят регулярно и в разных районах. Редакции практически невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители российской или украинской сторон.