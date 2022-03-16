Украина, 21-й день. Политические и экономические сводки (очень коротко)

Краткое изложение происходившего в разных странах в среду, 16 марта, в сфере экономики и политики.

Из заявлений Владимира Путина: «Операция развивается успешно. В строгом соответствии с заранее утвержденными планами». «В новых реалиях потребуются структурные изменения экономики, они будут непростыми, приведут к росту инфляции и безработицы». «В РФ будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии». «Частный бизнес должен сыграть ключевую роль в преодолении текущих проблем в экономике РФ… Надзорные органы должны снизить административные барьеры для бизнеса».

В России 21 марта суд рассмотрит иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России.

Sotheby’s и Christie’s отменяют аукционы русского искусства.

Из-за нехватки украинских деталей BMW и Volkswagen приостанавливают работу заводов по всей Европе.

Глава Всемирного банка: санкции против России окажут большее влияние на мировой ВВП.

Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить боевые действия в Украине.

Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из состава организации.

Владимир Зеленский: «Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течёт в Европу, а европейская — в Украину».

Владимир Зеленский выступил перед конгрессом США по видеосвязи:

Он попросил о гуманитарной бесполетной зоне над Украиной;

Попросил предоставить Украине системы ПВО, включая С-300;

Призвал все американские компании покинуть рынок РФ, закрыть американские порты для российских товаров;

Предложил учредить международный «союз ответственных государств» под названием «U-24. United for Peace», который бы «немедленно» останавливал конфликты по всему миру или предоставлял помощь при стихийных бедствиях.