Украина, 21-й день. Политические и экономические сводки (очень коротко)

Краткое изложение происходившего в разных странах в среду, 16 марта, в сфере экономики и политики.
- Из заявлений Владимира Путина: «Операция развивается успешно. В строгом соответствии с заранее утвержденными планами». «В новых реалиях потребуются структурные изменения экономики, они будут непростыми, приведут к росту инфляции и безработицы». «В РФ будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии». «Частный бизнес должен сыграть ключевую роль в преодолении текущих проблем в экономике РФ… Надзорные органы должны снизить административные барьеры для бизнеса».
- В России 21 марта суд рассмотрит иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России.
- Sotheby’s и Christie’s отменяют аукционы русского искусства.
- Из-за нехватки украинских деталей BMW и Volkswagen приостанавливают работу заводов по всей Европе.
- Глава Всемирного банка: санкции против России окажут большее влияние на мировой ВВП.
- Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить боевые действия в Украине.
- Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из состава организации.
- Владимир Зеленский: «Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течёт в Европу, а европейская — в Украину».
Владимир Зеленский выступил перед конгрессом США по видеосвязи:
- Он попросил о гуманитарной бесполетной зоне над Украиной;
- Попросил предоставить Украине системы ПВО, включая С-300;
- Призвал все американские компании покинуть рынок РФ, закрыть американские порты для российских товаров;
- Предложил учредить международный «союз ответственных государств» под названием «U-24. United for Peace», который бы «немедленно» останавливал конфликты по всему миру или предоставлял помощь при стихийных бедствиях.