Давайте поплачемся, что подорожало в Слуцке. Список

«Кур’ер» собрал у случчан отзывы, что они хотели купить, а оно уже так подорожало, что плакать хочется.

«Крем от растяжек для беременных был 27 рублей. Стал 40».

«На Слуцком рынке чай «Гринфилд» раньше стоил 9 рублей, сейчас 11».

«Ролик для чистки одежды — сами сменные кассеты 2 штуки больше 9 рублей».

«Зубочистки «Фрекен Бок» больше 5 рублей (раньше 2).

«Украинские семечки по 8 рублей были, сейчас 21 рубль».

«Пакеты для мусора с ручками уже больше 9 рублей (раньше чуть больше 5)»

«Влажные салфетки «Флориа» 100 шт (в «Копеечке») раньше стоили 1,99 или 1,95, сейчас 2,75».

«Пачка пелёнок для взрослых были 30-35. Стали 60. Подгузники – аж 90 и 100 рублей».

«Термос IKEA 54 рубля стоил, а с 10 марта стал 98. А тёрка была там 6 рублей, стала 14».

«Пелёнки супервпитывающие «Dr.Skipp», 30 шт., 60х90 (мы берём их для собаки), на валдберис, раньше стоили от 25 до 28 рублей, сейчас больше 51 рубля».P.S. Но есть и хорошие (?) новости! «Зато водка подорожала только на рубль»…