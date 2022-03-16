Случчане рассказали «Кур’еру», с какими проблемами они столкнулись, делая заказы через российские онлайн-ритейлеры Ozon и Wildberries.

В субботу, 12 марта, случчанка сделала заказ через Ozon на сумму 170 рублей. Девушка думала, что можно заказать по карте БЕЛКАРТ (так рекомендуют онлайн-ритейлеры Ozon и Wildberries для Беларуси — Прим.ред.) и всё будет хорошо. Оплата через банк прошла, деньги сняли, но Ozon отменил заказ.

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Техподдержка сайта утверждает, что оплата не поступила. Также написали, что деньги должны вернуться в течение 2-3 дней, но этого не произошло.

Во вторник, 15 марта, случчанка сходила в банк. Там сказали, что деньги дошли до Ozon только сегодня ночью. Девушка взяла выписку и написала в техподдержку. Но там пока не ответили.

У сайта Wildberries большой сбой

Несколько читательниц «Кур’ера» рассказали, что они сделали заказы на Wildberries на прошлой неделе и оплатили их. 14 марта в личных кабинетах пропали треки и вся остальная информация про заказы, как будто их и не было. Одна случчанка добавила, что она смогла забрать часть покупок в пункте выдачи. Для этого она назвала свою фамилию, код из приложения не понадобился.

После жалоб пользователей на работу Wildberries онлайн-ритейлер сообщил, что зафиксировал ошибки в работе сервиса, позже в тот же день специалисты устранили более 70% таких ошибок, пишет «РИА Новости». В компании заверили, что личные данные и платёжная информация пользователей Wildberries не пострадали в результате сбоев.

Во вторник, 15 марта, ситуация не изменилась. По данным сайта Downdetector, клиенты Wildberries из ряда стран опять жалуются на сбои в его работе.

Не исключено, что произошла хакерская атака. Официальных комментариев по этому поводу нет.