В марте женский проект Lampa проведёт три встречи для девушек. Две из них — онлайн, к ним могут присоединиться участницы из разных городов Беларуси. И одна офлайн — в студии йоги «Маленькая Будда».

1. Как сейчас не стыдиться зарабатывать деньги. Онлайн-встреча с карьерным коучем Анастасией Шулаковой

Суть встречи: на встрече будем говорить про продвижение своих услуг в соцсетях, учитывая актуальные события. Мы понимаем, что в это сложное время всем нам тяжело жить прежней жизнью. Но мы должны стараться продолжать, это важно для нашего здоровья, для нашего будущего, поэтому мы решили не отменять эту встречу. Наша встреча будет полезна тем, кто работает на себя: индивидуальным предпринимателям, самозанятым, фрилансерам. А также тем, кто работает наёмным работником.

будем говорить про продвижение своих услуг в соцсетях, учитывая актуальные события. Мы понимаем, что в это сложное время всем нам тяжело жить прежней жизнью. Но мы должны стараться продолжать, это важно для нашего здоровья, для нашего будущего, поэтому мы решили не отменять эту встречу. Наша встреча будет полезна тем, кто работает на себя: индивидуальным предпринимателям, самозанятым, фрилансерам. А также тем, кто работает наёмным работником. Кто будет вести: Анастасия Шулакова — автор групповых встреч по работе с самооценкой и семейными сценариями, определению карьерных планов и достижению профцелей, игропрактик, модератор мастермайнда по достижению целей. У неё более 450 часов работы с клиентами.

— автор групповых встреч по работе с самооценкой и семейными сценариями, определению карьерных планов и достижению профцелей, игропрактик, модератор мастермайнда по достижению целей. У неё более 450 часов работы с клиентами. Когда и где: встреча состоится в пятницу, 18 марта, на платформе ZOOM в 18.00.

встреча состоится в пятницу, 18 марта, на платформе ZOOM в 18.00. Стоимость: 7 рублей, оплата через ЕРИП, путь для оплаты будет предоставлен позже.

7 рублей, оплата через ЕРИП, путь для оплаты будет предоставлен позже. Регистрация здесь.

2. Как справиться с тревогой. Бесплатная офлайн-встреча с психологом и преподавателем йоги

Суть встречи: поговорим про тревогу и как с ней справиться.

и как с ней справиться. Кто будет вести: Анастасия Дубовик , психолог по направлению гештальт-терапия, и Виктория Капская , преподаватель йоги.

, психолог по направлению гештальт-терапия, и , преподаватель йоги. Когда : в субботу, 19 марта, в 17.00.

: в субботу, 19 марта, в 17.00. Где : встреча состоится в студии йоги «Маленькая Будда» (адрес: слуцкий «Авторынок», 1-й переулок Железнодорожный, 2).

: встреча состоится в студии йоги «Маленькая Будда» (адрес: слуцкий «Авторынок», 1-й переулок Железнодорожный, 2). Стоимость: вход свободный.

вход свободный. Регистрация здесь.

3. Как продавать товары и услуги в кризис. Бесплатная онлайн-встреча от руководителя отдела продаж и бизнес-тренера

Суть встречи: на встрече обсудим, как продавать свои товары и услуги без чувства вины в нынешнее время.

как продавать свои товары и услуги без чувства вины в нынешнее время. Кто будет вести: Нина Огиль — коуч ICTA, бизнес-тренер, руководитель отделов продаж, партнёр и тренер Центра Образовательных Траекторий. Автор и тренер онлайн-школы кредитного брокера PRObroker. Автор и спикер более 37 тренингов по продажам для компаний и онлайн-школ. HR с опытом 5000 проведённых собеседований. Увеличивает и масштабирует прибыль экспертов от х3 раз за счёт продаж.

Нина Огиль — коуч ICTA, бизнес-тренер, руководитель отделов продаж, партнёр и тренер Центра Образовательных Траекторий. Автор и тренер онлайн-школы кредитного брокера PRObroker. Автор и спикер более 37 тренингов по продажам для компаний и онлайн-школ. HR с опытом 5000 проведённых собеседований. Увеличивает и масштабирует прибыль экспертов от х3 раз за счёт продаж. Когда: встреча состоится в пятницу, 25 марта, на платформе ZOOM в 18.00.

встреча состоится в пятницу, 25 марта, на платформе ZOOM в 18.00. Стоимость: участие бесплатное.

участие бесплатное. Регистрация здесь.