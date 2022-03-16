На участке железной дороги проводятся ремонтные работы 17, 24, 31 марта.

Отменяются поезда региональных линий бизнес-класса:

№ 879 Могилёв — Солигорск (отпр. из Слуцка — в 09.48, прибытие в Солигорск — в 10.26).

№ 880 Солигорск — Могилёв (отпр. из Слуцка — в 17.57, прибытие в Могилёв — в 21.47).

Отменяются на участке Новодворцы — Слуцк поезда региональных линий экономкласса:

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№ 6522 Солигорск-Осиповичи (отпр. из Слуцка — в 08.12, прибытие в Осиповичи — в 10.40).

№ 6523 Осиповичи-Солигорск (отпр. из Осиповичей — в 08.39, прибытие в Слуцк — в 10.54).

№ 6524 Солигорск-Осиповичи (отпр. из Слуцка — в 13.45, прибытие в Осиповичи — в 16.08).

№ 6527 Осиповичи-Солигорск (отпр. из Осиповичей — в 14.42, прибытие в Слуцк — в 16.59).

Назначаются:

№ 6522 Новодворцы-Осиповичи (отпр. из Новодворцев — в 08.21, прибытие в Осиповичи — в 10.40).

№ 6523 Осиповичи — Новодворцы (отпр. из Осиповичей — в 08.39, прибытие — в Новодворцы в 10.46).

№ 6524 Новодворцы — Осиповичи (отпр. из Новодворцев — в 13.54, прибытие в Осиповичи — в 16.08).

№ 6527 Осиповичи — Новодворцы (отпр. из Осиповичей — в 14.42, прибытие в Новодворцы — в 16.51).

Более подробную информацию можно получить в билетной кассе или по телефону 105.