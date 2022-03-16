«Цены меняются каждый час». В слуцкой группе «Защита прав потребителей» продавцы поспорили с покупателями о неправдивых ценниках в магазинах

В понедельник, 14 марта, в группе во «ВКонтакте» «Защита прав потребителей в Республике Беларусь», которую ведёт юрист из Слуцка Иван Райкевич, разгорелся спор под одним из постов. Продавцы спорили с юристом и покупателями о том, должны ли люди «проявлять понимание», если на кассе им назвали цену товара выше, чем на ценнике.

Сам пост и ответ

«Здравствуйте. Насколько это законно?» — спросил у юриста автор поста и прикрепил фотографию объявления из магазина. В объявлении написано: «В связи с переоценкой товара цена на товар может не соответствовать ценнику. Приносим свои извинения».

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Юрист прокомментировал: «Можете им ответить, что в связи с обесцениванием рубля и ростом курса доллара вы можете оплатить меньше, чем указано на ценнике. И обязательно принесите свои извинения.

По сути, согласно ст. 7 Закона «О защите прав потребителей», до потребителя должна быть донесена полная и достоверная информация о товаре, в том числе и о стоимости товара. Так что пусть либо закрываются на переоценку, либо продают по цене, указанной на ценнике».

Комментарии

Под постом собралось 229 комментариев. Причём комментаторы разделились на работников торговли и покупателей, и эти две группы спорили между собой. Покупатели просили продавцов не вводить их в заблуждение, а продавцы у покупателей — «проявлять понимание» в сложившейся «ситуации». Приводим самые характерные мнения.

Ева Махт (комментарий сокращён — Прим. ред.): «Покупателям не мешало бы и самим включить мозг, проявить реализм и понимание. Закроются магазины на переучёт, где будете затариваться? Жить нужно дружно, ребята. И терпимость, и человеколюбие проявлять куда чаще. Для желающих доказывать обратное намекну: все процессы доказывания «цены товара» — только через «самый гуманный суд в мире», решение которого при любом раскладе не гарантирует исполнение. Особенно если субъекты хозяйствования уйдут в ликвидацию или банкротство. Сайт ЕГР и «банкрот.гов.бай» в помощь (когда решите купить сырок не за 1,92 рубля, а по заявленной на ценнике цене 1,90)».

Cherry Cherry: «Ева, сразу все на переучёт закроются и мы тут же изголодаемся?

Непобедимая логика. Логично, что это делается для того, чтобы прибыль не терять, ведь как так — целый день закрыт магазин. А то, что бабушка пришла с последними деньгами, а цена внезапно поменялась — «посрать»? Скажем бабушке, что цена новая, а она пусть сама как хочет выкручивается?»

Олексій Зайцев: «Неужели вы не понимаете, какая сейчас ситуация? Цены меняются каждый час. И все только горазды кричать. Не успеваешь эти цены менять везде. Или вам легче станет, если мы все закроемся? Хоть бы кто-нибудь включил понимание».

Иван Райкевич: «Олексій, а почему нет понимания, что зарплаты падают каждый час? Неужели будет легче, если у людей денег не останется? Почему вы не понимаете, что за ситуация сейчас?»

Олексій Зайцев: «Иван, я-то понимаю, что зарплаты падают. Но разве это к нам вопросы? Мы просто продавцы».

Иван Райкевич: «Олексій, а это просто потребители. Разве это к ним вопросы?»

Олексій Зайцев: «Так я им вопросов и не задаю и претензии им не предъявляю».

Иван Райкевич: «Олексій, ну вы же за понимание. Так вот я не понимаю, почему бизнес в это время не хочет понять и помочь людям».

Даша Ашатан: «Олексій, что значит [цены] меняются каждый час? Товар получен по определённой цене, почему его ежечасно переоценивают?»

Светлана Гуркова (комментарий сокращён — Прим. ред.): «Продавая по старой цене, продавец несёт большие убытки. О прибыли речь уже и не идёт».

Олексій Зайцев: «Это вынужденная мера, а не то, что мы вас не понимаем. Вопросы не к нам, продавцам, а к производителям и поставщикам. Чего же они цены поднимают».

Мария Сёмкина: «Ой, такие бедные продавцы и сами ничего не поднимают, прям вынуждены со слезами на глазах переписывать ценник, сами пострадали, и закупаться же надо, и детей кормить, обязательно трёх, а покупатели за всё заплатят, ага. Оставлю вам просто для ознакомления»