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Новая услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

Теперь в список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Можно сделать сразу несколько экземпляров.

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Верить ли ценнику?

В редакцию обратилась случчанка Лидия Петровна. Она рассказала, как в крупном супермаркете, по её мнению, грубо нарушили её права потребителя, но доказать свою правоту она не смогла. «Кур’ер» попросил прокомментировать ситуацию юриста Ивана Райкевича.

Первое место на конкурсе красоты

В марте «Кур’ер» попросил юных случчан рассказать о своих бабушках. Редакция получила несколько трогательных, пронизанных любовью и теплом историй. Одну из них – рассказ Алины о своей бабушке Валентине Барановской – предлагаем прочесть и вам.

Жители Слуцка рассказали о своих планах на март

В последние две недели жители Слуцка ощущают различные перемены, которые каким-то образом влияют на их жизнь. Почти каждый день меняются курсы валют в банках, просматриваются тревожные тенденции на потребительском рынке. «Кур’ер» вышел на улицу и спросил у случчан, какие у них планы на первый весенний месяц и не изменились ли они в последнее время.

Почему нельзя покупать валюту «с рук»

В последние дни в банках в Слуцке дорожает иностранная валюта, не всегда в наличии есть евро или доллары. В этой ситуации вам могут предложить купить валюту «с рук». По просьбе «Кур’ера» Слуцкая милиция объясняет, почему этого нельзя делать.

Случчане и санкции. Как изменится жизнь

Ежедневно в новостях СМИ сообщают о тех или иных изменениях, которые происходят в различных сферах экономики. «Кур’ер» заглянул в продуктовые и строительные магазины, аптеки, банки и посмотрел, что там происходит, поговорил с продавцами. Мы также спросили у случчан, коснулось ли их что-то в повседневной жизни. Многие обратили внимание, что магазины пересматривают цены на товары, а за некоторые услуги (например, установку дверей) просят 100%-ную предоплату.

Как вырастить хорошую цветочную рассаду

Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся, поделилась секретами выращивания крепкой цветочной рассады.

Майстар ваеннага фотарэпартажу. Фотакласік са Слуцка

Сярод фотамастакоў, чые здымкі ваенных гадоў увайшлі ў анталогію савецкага ваеннага фотарэпартажу, дастойнае месца займае імя Барыса Усеваладавіча Ігнатовіча, нашага земляка, ураджэнца Слуцка.

Для случчан імя гэтага выдатнага фатографа мала вядома. 10 гадоў таму «Кур’ер» пісаў пра яго (№25 ад 21 чэрвеня 2012 года). Але і зараз можна ўспомніць класіка савецкай фатаграфіі. Чалавека, чыё імя ў сярэдзіне мінулага стагоддзя мела сусветную вядомасць.