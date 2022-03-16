При подписке на «Кур’ер» от 3-х месяцев в качестве бонуса получаете нашу карту со скидками!

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  • Свежий номер газеты «Кур’ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур’ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

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  • бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 см2);
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Новая услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

Теперь в список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Можно сделать сразу несколько экземпляров.

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Верить ли ценнику?

«Ситуация не такая была». Ради чего читатель разбудил редактора «Кур'ера» в полпервого ночи
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Паздерина

В редакцию обратилась случчанка Лидия Петровна. Она рассказала, как в крупном супермаркете, по её мнению, грубо нарушили её права потребителя, но доказать свою правоту она не смогла. «Кур’ер» попросил прокомментировать ситуацию юриста Ивана Райкевича.

Первое место на конкурсе красоты

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур’ер» от 17 марта. Обзор, Слуцк
Фото из семейного архива Барановских

В марте «Кур’ер» попросил юных случчан рассказать о своих бабушках. Редакция получила несколько трогательных, пронизанных любовью и теплом историй. Одну из них – рассказ Алины о своей бабушке Валентине Барановской – предлагаем прочесть и вам.

Жители Слуцка рассказали о своих планах на март

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур’ер» от 17 марта. Обзор, Слуцк
Фото: Олеся Белая

В последние две недели жители Слуцка ощущают различные перемены, которые каким-то образом влияют на их жизнь. Почти каждый день меняются курсы валют в банках, просматриваются тревожные тенденции на потребительском рынке. «Кур’ер» вышел на улицу и спросил у случчан, какие у них планы на первый весенний месяц и не изменились ли они в последнее время.

Почему нельзя покупать валюту «с рук»

В последние дни в банках в Слуцке дорожает иностранная валюта, не всегда в наличии есть евро или доллары. В этой ситуации вам могут предложить купить валюту «с рук». По просьбе «Кур’ера» Слуцкая милиция объясняет, почему этого нельзя делать.

Случчане и санкции. Как изменится жизнь

Ежедневно в новостях СМИ сообщают о тех или иных изменениях, которые происходят в различных сферах экономики. «Кур’ер» заглянул в продуктовые и строительные магазины, аптеки, банки и посмотрел, что там происходит, поговорил с продавцами. Мы также спросили у случчан, коснулось ли их что-то в повседневной жизни. Многие обратили внимание, что магазины пересматривают цены на товары, а за некоторые услуги (например, установку дверей) просят 100%-ную предоплату.

Как вырастить хорошую цветочную рассаду

Слуцкие защитники природы стали вторыми в Беларуси и первыми в мире. Итоги 2019 года
Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся. Фото: Ольга Паздерина

Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся, поделилась секретами выращивания крепкой цветочной рассады.

Майстар ваеннага фотарэпартажу. Фотакласік са Слуцка

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур’ер» от 17 марта. Обзор, Слуцк
Сям’я партызана. Здымак зроблены падчас удзелу аўтара ў рэйдзе за лінію фронту, 1943 год.  Фота: Барыс Ігнатовіч

Сярод фотамастакоў, чые здымкі ваенных гадоў увайшлі ў анталогію савецкага ваеннага фотарэпартажу, дастойнае месца займае імя Барыса Усеваладавіча Ігнатовіча, нашага земляка, ураджэнца Слуцка.
Для случчан імя гэтага выдатнага фатографа мала вядома. 10 гадоў таму «Кур’ер» пісаў пра яго (№25 ад 21 чэрвеня 2012 года). Але і зараз можна ўспомніць класіка савецкай фатаграфіі. Чалавека, чыё імя ў сярэдзіне мінулага стагоддзя мела сусветную вядомасць.

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур’ер» от 17 марта. Обзор, Слуцк