Фотографии, сделанные в Украине за последние четыре дня боевых действий

«Медуза»
-
0

Боевые действия в Украине идут двадцатый день. Вот фотографии, которые сделали там корреспонденты различных информационных агентств с пятницы, 11 марта, по понедельник, 14 марта.

Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Отец и сын перед отправлением эвакуационного поезда, на котором уезжают их родственники. Поезд едет во Львов из Киева. Фото: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Люди в эвакуационном поезде из Киева во Львов. Фото: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Уничтоженный танк в селе Анадоль Донецкой области. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Пожарные убирают тела погибших в Донецке. Фото: Валентин Спринчак / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Пожарные тушат разрушенную авиаударом обувную фабрику в Днепре. Фото: Emre Caylak / AFP / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Мужчины несут тело в мешке во дворе морга в Николаеве. Фото: Bulent Kilic / AFP / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Взрыв жилого дома в Мариуполе после обстрела. Фото: Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Женщина с ребенком в коридоре больницы в Мариуполе. Её второй ребенок погиб во время обстрела города. Фото: Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Российский танк на окраине Мариуполя. Фото: Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Люди бегут из городов Ирпень и Буча. Фото: Heidi Levine / The Washington Post / Sipa Press / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Жилые дома после боев в городе Волноваха Донецкой области. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Женщина у разрушенного жилого дома в городе Волноваха Донецкой области. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Анна, учитель английского языка из Новой Каховки, прячется в вагоне киевского метро. Фото: Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Кошка гуляет возле противотанковых ежей в Одессе. Фото: Bulent Kilic / AFP / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Житель Ирпеня помогает с эвакуацией и проверяет, не остался ли кто-то в бомбоубежище под школой. Фото: Marcus Yam / LA Times / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Украинский пожарный на территории разрушенного авиаударом склада продуктов на окраине Киева. Фото: Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Раненый после ракетного удара по Яворовскому военному полигону выглядывает из машины скорой помощи. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Украинские солдаты прячутся от артиллерийского огня. Ирпень. Фото: Felipe Dana / AP / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Хирург Александр Резников выходит из операционной в бомбоубежище. Киевская область. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Киевляне помогают раненому жителю разрушенного дома. Фото: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Улицы Киева. Фото: Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Мужчина держит мертвую кошку после обстрела в Киеве. Фото: Aris Messinis / AFP / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Магазин одежды. Донецк. Фото: Reuters / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Пожарные тушат жилой дом после ракетного обстрела в Харькове. Фото: Павел Дорогой / AP / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Сгоревший жилой дом. Мариуполь. Фото: Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Мужчина несет мешки с песком с пляжа Собачий. Их будут использовать в обороне Одессы. Фото: Nacho Doce / Reuters / Scanpix / LETA
Фотографии, сделанные в Украине в 16 - 19 дни боевых действий
Украинские военные на блокпосту у железной дороги. Одесса. Фото: Nacho Doce / Reuters / Scanpix / LETA