В Туркменистане выбрали нового президента. Им стал сын действующего главы

Сердар Бердымухамедов, вице-премьер Туркменистана (сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова), признан избранным президентом страны. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Как следует из данных центральной избирательной комиссии страны, в ходе голосования Бердымухамедов-младший набрал 72,97% голосов избирателей. Другие кандидаты набрали от 1 до 11,09% голосов.

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Церемония инаугурации Сердара Бердымухамедова состоится 19 марта в Дворцовом комплексе Огузхан.

Всего в выборах приняли участие 3 362 052, что составило 97,17% зарегистрированных избирателей.