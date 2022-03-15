Налог на владение собаками. Жители Слуцка будут платить по-новому и как изменились суммы

Слуцкие депутаты изменили инструкцию о налоге за владение собаками. Теперь ставка не зависит от высоты холки животного, а платить надо раз в квартал.

Изменения внесли на основании статьи 310 обновлённого Налогового кодекса.

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Ставка налога за владение собаками устанавливается за квартал:

46,5 рубля за три месяца — за породы собак, включённые в перечень потенциально опасных пород собак;

9,3 рубля за три месяца — для всех остальных собак.

Решение Слуцкого районного Совета депутатов №239 от 25 февраля уже вступило в силу и действует с 1 января 2022 года, то есть владельцы собак должны будут заплатить налог в апреле. Сумму, как и раньше, выставят в жировки.

Увеличилась ли сумма налога

В старой инструкции ставку привязывали к размеру собаки. Налог надо было платить каждый месяц.

Ставка налога на собаку высотой в холке до 40 см составляла 0,1 базовой величины (БВ). По 31 декабря 2021 года она составляла 29 рублей. Получается, за квартал владелец платил 8,7 рубля. Теперь по новой инструкции — 9,3 рубля.

За собак от 40 до 70 см в холке владельцы платили 0,2 БВ. За три месяца — 17,4 рубля.

За собак 70 и более сантиметров в холке и собак, включённых в список потенциально опасных пород, — 0,5 БВ. За три месяца — 43,5 рубля.

Получается, что владельцы собак от 40 см и выше в холке (кроме потенциально опасных) будут платить меньше, потому что для них ставка налога стала 9,3 рубля за квартал.

ДЛЯ СПРАВКИ. По данным отчёта об исполнении районного бюджета, за 2021 год случчане заплатили налога за владение собаками — 8 788,8 рубля.

Кто освобождается от налога за владение собаками: